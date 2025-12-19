Un incendio de interfase pone en vilo un centro médico y gran cantidad de viviendas

Las llamas estuvieron a centímetros de dos complejos edilicios y casas. El centro médico cercano fue evacuado preventivamente. Sospechan que el fuego fue intencional.

Las llamas provocaron la evaluación de los pacientes de un Centro Médico y vecinos abandonaron sus casas.

Un voraz incendio de interfase que se desató este mediodía en Bariloche , a pocas cuadras del Centro Cívico , puso en vilo a los pacientes de un centro médico que fue evacuado y a cientos de vecinos, muchos de los cuales abandonaron sus casas por la cercanía de las llamas.

El fuego comenzó cerca de las 13 de este viernes en la base del cerro Runge, en el kilómetro 1 de la Avenida Bustillo . En el lugar funciona el Sanatorio San Carlos , un centro de salud privada que fue evacuado parcialmente.

Las fuertes ráfagas de viento aceleraron el avance de las llamas, que estuvieron a centímetros de dos complejos edilicios y de viviendas particulares. El incendio generó un importante congestionamiento vehicular, debido a que el tránsito en la Avenida Bustillo y en otras arterias menores fue restringido para facilitar el desplazamiento de vehículos de emergencia.

El fuego avanzó con tanta velocidad que voluntarios y combatientes se repartieron en dos frentes para atacar las llamas y proteger viviendas. El fuego, de varios metros de altura, podía verse desde lejos, lo que generó momentos de pánico y angustia.

No se trata del primer incendio que se desata en la misma zona. Se trata de un espacio verde que está rodeado de viviendas y edificios, y que sufrió distintos incendios provocados, presuntamente, de forma intencional.

El sábado 13 de diciembre por la tarde se constató que una casa en la calle Libertad al 700 en Neuquén Capital comenzó a arder. La vivienda se consumió totalmente por un incendio en su interior. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y constaron que una persona que se encontraba dentro perdió la vida.

El subcomisario Segundo Jefe del cuartel central de Bomberos de la Policía, Raúl Cabeza, indicó a LM Neuquén que fueron alertados por el centro de operación de un incendio en aquel domicilio alrededor de las 20 horas. Al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos, que realizaron las tareas necesarias para apagar las llamas y son quienes hallaron restos carbonosos dentro del lugar.

Aunque no trascendió su identidad, el subcomisario reveló que se trató de una persona mayor de edad de sexo masculino que se encontraba en su habitación. La vivienda sólo estaba ocupada por él, por lo que no hubo más heridos en el lugar y las autoridades realizaron tareas operativas en el lugar hasta pasada la medianoche.

Cómo ocurrió el operativo tras el incendio de la vivienda

Al apagar las llamas, Bomberos Voluntarios realizó las pertinentes tareas de extinción, enfriamiento, ventilación y preservación del lugar del hecho, para determinar causales del incendio.

Por una lado, el área Siniestros de Bomberos se acercó al lugar de los hechos para recabar indicios. En tanto, la investigación quedó a cargo de la División Judicial de la institución, para realizar las tareas de campo necesarias y determinar la causa de los hechos con lo encontrado por Siniestros.