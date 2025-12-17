Denuncian que pagaron una fortuna para una fiesta de egresados y los estafaron

Alumnos de un colegio del Alto Valle trabajaron años para reunir el dinero. Contrataron a un organizador, pero no les cumplió.

El Polideportivo de Campo Grande, donde se realizó la fiesta de egresados del colegio local, aunque el organizador no cumplió con lo pactado.

El sueño de despedirse de la escuela secundaria con una gran fiesta de egresaodos se convirtió en una pesadilla para los alumnos de un colegio de la región del Alto Valle , porque el organizador de la velada, a quien le habían pagado por adelantado 14 millones de pesos, no cumplió lo pactado.

El engaño fue denunciado públicamente por las familias de los jóvenes, que concurrieron al ESRN 159 de Campo Grande , informó el sitio lcr. Aunque también hicieron una presentación en la Justicia para que se inicie un ainvestigación.

Según relataron, la celebración estaba prevista para realizarse en un polideportivo local y contaba con un contrato firmado que incluía catering, decoración, mobiliario, DJ, animación, cotillón, alfombra roja, proyección de videos y otros servicios que anticipaban una velada que iba a quedar en el recuerdo.

Los egresados pagaron por anticipado

Los padres aseveraron que el contrato establecía un costo total de 14 millones de pesos, monto que ya había sido cancelado en su totalidad al 10 de noviembre último. El acuerdo contemplaba una cena para 22 egresados y unos 550 invitados, con prestaciones ompletas para el desarrollo de la esperada velada.

Sin embargo, el día de la fiesta, la empresa no cumplió con lo pactado, aseguraron los damnificados.

“El organizador llegó tarde y no había prácticamente nada de lo que se había prometido. Los chicos se pusieron a llorar”, relató una de las madres. Detallaron que en el lugar solo se montó una estructura precaria con alambres y telas, las mesas eran tablones en mal estado, faltaban sillas, no hubo decoración acorde a lo acordado y tampoco se cumplió con el cotillón ni con otros servicios contratados.

¿Y la comida de la fiesta?

Uno de los momentos más críticos se vivió cuando los padres consultaron por el catering destinado a los egresados. El responsable del evento aseguró inicialmente que la comida estaba garantizada, pero horas después se presentó llorando en la casa de una de las madres y admitió que no tenía la comida contratada, alegando un supuesto ataque de pánico.

La irregularidad generó gran indignación entre las familias, muchas de las cuales habían recibido parientes de otras provincias e incluso del exterior para acompañar a los egresados. Pese a todo, y gracias al esfuerzo de los padres, la fiesta pudo realizarse de manera improvisada y con un fuerte acompañamiento familiar, aunque muy lejos de lo prometido. “Fue una fiesta contenida, hecha a pulmón. Los chicos se divirtieron como pudieron, pero el daño emocional ya estaba hecho”, expresaron.

Los padres señalaron que trabajaron durante dos años para reunir el dinero, organizando actividades y reuniones, confiando en la documentación, habilitaciones y antecedentes que el proveedor les había mostrado. Tras lo ocurrido, realizaron una denuncia penal por estafa y esperan avances de la Fiscalía.

El organizador tendría antecedentes

Además, indicaron que al investigar en redes sociales encontraron publicaciones que vincularían al mismo organizador con presuntas estafas previas en otros rubros. Por ese motivo, pidieron difusión del caso para evitar que otras promociones atraviesen una situación similar, ya que incluso habría otros eventos próximos contratados con la misma empresa.

Finalmente, las familias hicieron un pedido público al gobierno municipal para que intervenga como mediador y colabore para que, al menos, se devuelva parte del dinero abonado. “No solo fue una pérdida económica, fue jugar con los sueños y las emociones de los chicos”, concluyeron.