La golpeó, la cortó y la tiró al río: "Te va a pasar lo mismo que años atrás"

Una mujer denunció a su ex, quien tiene antecedentes de violencia de género. La Justicia de Paz impuso medidas para protegerla.

La mujer de Balsa Las Perlas denunció a su ex pareja. Se inició una causa por violencia de género, con la intervención del Juzgado de Paz.

Un agresivo sujeto de Las Perlas con antecedentes por violencia de género tiene prohibido acercarse a su ex pareja y su grupo familiar a menos de 500 metros de su domicilio o donde se encuentre.

La resolución la tomó la jueza de Paz, Laura Pino, tras recibir una denuncia efectuada en la Subcomisaría 82, que se encuadró en la Ley 3040, referida a la “protección Integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares”.

La presentación fue realizada por la víctima el último viernes 12 de diciembre y en ella relató que está separada desde hace 11 años de BF (así identifican al acusado), debido a que “sufría violencia de parte de él”.

Recordó que ya lo había denunciado en la ciudad de Neuquén, donde aplicaron medidas para protegerla e incluso le otorgaron un botón antipánico en ese momento “dado la gravedad de la situación”.

En esa ocasión sostuvo que padeció un episodio alarmante, ya que aseguró que “la golpeó, la cortó y la arrojó al río”, a pesar que ella no sabía nadar.

Pero todo indica que el grado de hostilidad de BF no mermó, porque sostuvo que el lunes 8 se lo encontró a la salida de un mercado y le advirtió “cuídate ahora en febrero, que te va a pasar lo mismo que años atrás”, en alusión al hecho descripto.

Medidas para proteger a la víctima de violencia de género

La magistrada consideró que la mujer “se encuentra en estado de vulnerabilidad delante del victimario en razón del género, grupo éste especialmente protegido por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en ella enumerados”.

Por esa razón resolvió adoptar medidas para protegerla, en el marco de la normativa, por el plazo de 90 días. En primer lugar dispuso la prohibición de acercamiento tanto a la mujer como a su grupo familiar, a menos de 500 metros de su casa y donde se encuentre. También deberá mantener una distancia “prudencial” en lugares donde coincidan, ya sean públicos o privados.

Además le ordenó al hombre que no debe provocar actos de agresión, molestos o de hostigamientos a través de llamados telefónico o mensajes de textos o redes sociales.

Le advirtió la jueza que en caso de incumplimiento puede ser sancionado con una multa económica y trabajos comunitarios. Mientras que si descubren que intencionalmente violó las prohibiciones, le dará intervención al Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad.

Por otra parte, también estableció que ambas partes que deberán presentarse en el área de Salud Mental del hospital más cercano a su domicilio para evaluar si requieren iniciar un tratamiento psicológico. En todo caso lo podrán efectuar mediante su obra social o en forma particular. De todos modos deberán presentar acreditar el cumplimiento.

La jueza también ordenó darle intervención al Juzgado de Familia de Cipolletti y solicitó el uso de la fuerza pública para dar cumplimiento a lo ordenado. Agregó que de ser necesario podrá comunicarse de manera urgente al teléfono de la Subcomisaría local.

También les comunicó a ambos que podrán requerir asesoramiento legal al Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP).