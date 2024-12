Una mujer impuso el reinado del terror en la toma Pacífica de Las Perlas

TOMA PACIFICA DE LAS PERLAS TRIS.jpg En Las Perlas, una mujer joven tiene aterrorizados a vecinos de la toma Pacífica. Según los pobladores, actúa con impunidad porque todo el mundo le tiene miedo.

En cuanto a la Policía, en la Subcomisaría 82, hay poco personal y pocos medios. Según la gente que habló del caso, en la sede policial no son muy propensos a tomar denuncias y poco se espera de los uniformados. Tal vez también le temen.

La joven mujer, a quien se identificó pero que aquí no se la nombra por la inexistencia de condenas judiciales, habita en una precaria construcción, ubicada en un lote lindero con la toma, a la que no pertenece. Sin embargo, habría participado en la subdivisión y demarcación de los lotes en los albores del asentamiento.

"Esta persona vende y revende los terrenos cada par de días, amenaza a las familias, las saca con amenazas de muerte, con amenazas de que les va a quemar las casillas, que les van a robar las cosas. Ya quemó varias casillas en el sector y lamentablemente no podemos encontrar una solución", expresó un vecino.

Se cree dueña de los terrenos

Indicó que en la Subcomisaría "hay que pelear para que tomen las denuncias, no sabemos ya qué hacer con esta situación, porque ella se cree dueña de los terrenos. Los revende, mete a gente nueva, a esa gente la termina sacando y les vuelve a vender los terrenos. Y la gente vive con mucho miedo en el sector".

"Tiene armas tumberas y anda con grupos de varones generalmente. Pero es más que nada ella la que actúa, sola, intimida a la gente, les quita los terrenos y cuando se llama a la Policía, la Policía nunca llega, nunca va. Discriminan a la gente porque es de una toma, pareciera que es gente que no tiene voz ni voto", enfatizó.

"La misma Policía le dice a la gente que no haga la denuncia, que no hagan nada, porque nadie le va a hacer nada a ella, que ya tiene varias denuncias. Es una persona conflictiva aquí en Balsa Las Perlas", agregó.

Sostuvo que la temible mujer "está en el ambiente delictivo, en el consumo, si tiene problemas mentales yo creo que derivaría de los consumos. Es una persona agresiva, que vive atacando a los vecinos de la toma".

Su accionar con los lotes está transformando el lugar. Es que, en el principio, los vendía "con una superficie de 15 por 25 metros, pero ahora son de 8 por 20 u 8 por 10 metros. Está subdividiendo demasiado los terrenos, todo con ventas".

La pesadilla de los pobladores

Para la venta, acude a sus contactos o bien acude a las redes sociales para publicitar las parcelas de las que se ha apoderado. Los pobladores ya no saben qué hacer para despertarse de la pesadilla que están viviendo.

Otro vecino manifestó que "es una mujer muy violenta. La violencia la usa para amedrentar a la gente para que abandonen sus terrenos, entonces ella después los puede vender. Y ahora, que se acercan las fiestas, está con más bronca porque hay personas que se le resisten".

Igual, "hay otros que optan por no hacer nada e irse. Ella encontró un filón de oro de esa forma para poder hacerse de algún dinerito, pero nos perjudica a nosotros que realmente necesitamos un terreno".

En el principio de la toma, ella no tuvo el comportamiento que muestra en la actualidad. "Cuando empezamos a limpiar, no nos decía nada. Ahora que tenemos todo alambrado, tenemos pozo negro, tenemos agua, ella viene, toma fotos y nos dice tómenselas o los voy a cuetar. En Facebook pública que vende terrenos", agregó el poblador.

Más que la Policía y el Juzgado de Paz

A los incautos compradores, después "les dice que me miraste mal y los echa y vuelve a vender los lotes". Pero, "yo me digo cómo puede ser que un delincuente pueda más que la Policía, más que el Juzgado de Paz, porque uno anda de acá para allá, pero todo el mundo se hace el desentendido".

"Yo necesito seguridad hoy, por favor. Necesitamos protección ya. Cómo puede ser que un delincuente pueda más que toda la gente, que la Policía, que el Juzgado. Están todos ahí temblando. No actúan porque dicen que esta persona es muy conflictiva, pero, entonces, pará que está la Justicia, es lo que yo me pregunto", señaló y refirió que la agresora "tiene armas tumberas y se mueve con un montón de hombres. A toda hora andan".

"¡Qué nivel de violencia que ejerce esta mujer!", acompañada de "su patota. Ella sería como la cabecilla", afirmó el atribulado poblador. "Es como una mini banda que se formó y se agrandó porque nadie hace nada. Es una lacra humana. Salen a joder ella y sus secuaces", acotó y dijo que la Policía y el Juzgado no querrían intervenir porque "los graba y les tira piedras".

Por su parte, el tercer vecino destacó que "en un principio no tuve problemas con esta persona, pero ahora, en las últimas semanas, me increpa continuamente, me amenaza, me ve en la calle y se me acerca y me amenaza. Me dice que tiene armas. Está con varios varones ella".

TOMA PACIFICA DE LAS PERLAS CUATRIS.jpg La toma Pacífica A y B se conformó el año pasado y se ha ido consolidando paulatinamente.

"Temo por mi vida. Me dijo que ya había vendido mi terreno y que quería que me vaya. Me grita, me amenaza con que tiene fierros, que nos va a ir bajando de a uno", refirió y destacó el modus operandi de la mujer: dejar que se avance en los trabajos de acondicionamiento de los terrenos y, en el momento oportuno, acometer al vecino caído en desgracia y forzarlo a abandonar el lugar. "Se lo pasa molestando".

"Estamos cansados y queremos que se haga algo. Esto no puede seguir así. Esta chica hace lo que quiere. Anda con un perro pitbull y te larga el perro para que te muerda. Es una persona muy sacada", enfatizó.

Pese a todos los contratiempos, algunos pobladores damnificados han conseguido radicar denuncias contravencionales y penales, por lo que se esperan los resultados de las investigaciones. Por otra parte, circula un video donde se observa una casilla quemándose y, aparentemente, la mujer podría tener relación.