Las Perlas: recortan el reparto de agua para que no le falte a nadie

El Municipio se ha visto en la necesidad de recortar una fracción del suministro de agua que realiza habitualmente a dos barrios de Las Perlas por medio de un camión cisterna, a raíz de que el Ente de Agua y Saneamiento (EPAS) de Neuquén ha limitado el aprovisionamiento del vehículo y no ha quedado más alternativa.

El recorte ha sido sensible y no ha caído bien, se comprenderá, entre los vecinos de los barrios Nacidos y Criados (NyC) y Río Sol, que son los sectores poblacionales de Las Perlas que no cuentan con agua de red y que dependen del abastecimiento que efectúa el camión cisterna al servicio del Municipio.