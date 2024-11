Las Perlas: trabajan por la buena convivencia y el orden en las tomas

En el marco de las conversaciones que se vienen impulsando, el mediador comunitario Jaime Flores se reunió el sábado con unas 60 familias pertenecientes a la toma Pacífica A y B, con las que trató sobre la necesidad de que impere el orden interno necesario.

"Ellos han presentado algunos croquis, se han venido organizando. Lo que tratamos de ayudar es en evitar que surjan problemas como la venta interna de lotes, cuestiones que suceden siempre con las tomas", indicó el mediador.

Para que prevalezca el orden, se ha buscado contar con referentes con quienes mantener contactos permanentes y hablar con ellos. De esta forma, se apunta tener conocimiento de la realidad de cada lugar de manera directa, a través de lo que refieran los propios referentes.

A la vez, se busca mantener a los referentes al tanto de lo que ocurre en el actual contexto local, regional y nacional y para que "puedan trabajar ordenadamente. Se han ordenado bastante, lo que es importante porque, si bien es cierto que la formalidad va a llegar en muchos años más, por lo pronto deben irse organizando".

A este fin, se tiene que realizar "como un control interno y ayudarlos a que se respeten mutuamente, se organicen, se vayan preparando sus sectores y acomodando ciertas medidas, pensando siempre en el largo plazo".

Tomas que se establecieron y quedaron

Indicó que las causas judiciales concernientes a las tomas no las afectan, puesto que el año pasado estos asentamientos "se establecieron y ahí quedaron. Entonces, es como decir que no podemos tirar esto bajo la alfombra, hay que enfrentar los problemas y ver cómo se pueden ir ordenando y frenándose el avance, porque, si no, tampoco tiene control. Los propios vecinos tienen que ir controlando su espacio".

De no propiciarse el diálogo, los pobladores eventualmente podrían caer en la alternativa de concretar "reclamos mucho más violentos. Iríamos por otro camino. Pero eso, acercarse a ellos, hablar con ellos, darle un espacio en la Delegación Municipal para que puedan hablar y compartir, creo que es positivo".

Vecinos que sufren la adversidad económica

En las tomas, los vecinos cuentan con agua, al vincularse a las redes barriales, y también con electricidad, puesto que están enganchados al tendido existente. Así se las arreglan. No les queda otra, porque son familias que no están en buenas condiciones económicas, aunque se las han ido arreglando para empezar a construir sus viviendas.

Al presente, "hemos evitado que los asentamientos sigan expandiéndose, eso ha sido positivo, con un control que ellos mismos han ido haciendo". Y los habitantes que han seguido instalados "son ya vecinos de Las Perlas y, de mi parte, lo que trato es sacarles la estigmatización" que pesa sobre ellos, expresó el mediador.