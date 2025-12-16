Más de 100 radares de velocidad nuevos se instalarán en rutas de Río Negro

El sistema comenzará con una etapa de concientización antes de aplicar sanciones. En el plazo de un año podrían haber hasta 150 radares funcionando.

La totalidad de los radares podrían estar funcionando en un año.

En el marco del análisis del Presupuesto 2026 en la Legislatura de Río Negro , se conocieron precisiones sobre la reinstalación y ampliación del sistema de control de velocidad en las rutas provinciales. La información fue brindada por el legislador Javier Acevedo, presidente del bloque de la Coalición Cívica ARI.

Según explicó el legislador a Literal.ar, el Ministerio de Seguridad confirmó que el servicio de radarización ya fue adjudicado a la empresa Brocart, que presentó el proyecto bajo la modalidad de iniciativa privada. En esta etapa, Acevedo señaló que “recién ahora se adjudicó a la empresa, que está siendo notificada y va a comenzar a revisar todos los radares que no están en funcionamiento”, en distintos puntos de la provincia.

Acevedo detalló que, inicialmente, se reactivarán entre 14 y 15 equipos que fueron apagados en el sistema anterior. Una vez finalizada esa instancia técnica, se abrirá un período estimado de 30 días destinado a informar y concientizar a los conductores sobre la ubicación de los radares y la necesidad de respetar los límites de velocidad. Durante ese lapso no se labrarán infracciones.

En ese sentido, el legislador explicó que “se van a tomar unos 30 días para avisarle a la gente dónde van a estar ubicados los radares y concientizar sobre no exceder los límites de velocidad, sin aplicar multas”.

Plazos y etapas del nuevo sistema

Finalizada la etapa informativa, comenzará un período de aproximadamente 90 días en el que los radares existentes quedarán plenamente operativos y habilitados para infraccionar. En paralelo, el contrato establece un plazo de hasta 180 días para la incorporación de nuevos equipos. Según detalló Acevedo, “la idea es prácticamente instalar entre 100 y 150 cinemómetros en toda la provincia cuando el sistema esté funcionando en su totalidad”.

Además, el sistema contempla la instalación de cuatro pórticos que permitirán el control de peso y balanzas, con un plazo de ejecución de hasta 12 meses. De esta manera, el funcionamiento integral del esquema de control vial se alcanzaría en el transcurso de un año.

radar fotomulta.jpg Serán 10, inicialmente, los semáforos en los que habrá fotomultas.

“De acá a unos tres meses van a estar operativos los equipos existentes y en aproximadamente un año el sistema va a estar funcionando plenamente”, indicó el legislador.

Adjudicación y esquema de ingresos

La empresa adjudicataria percibirá el 35% de los ingresos generados por las multas, mientras que el resto quedará en manos de la provincia. Inicialmente, la firma había solicitado un porcentaje mayor, pero mejoró su oferta tras la presentación de una propuesta alternativa por parte de otra entidad, lo que le permitió conservar la adjudicación.

Acevedo aseguró que Brocart cuenta con antecedentes en la prestación de servicios similares en otras jurisdicciones del país, como Rosario y la provincia de Entre Ríos, donde participa en esquemas de control vial bajo modalidades similares.

La reinstalación del sistema de radares forma parte de las políticas de seguridad vial incluidas en el presupuesto provincial en debate, que será tratado y votado esta semana en el recinto legislativo.