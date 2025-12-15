Avanza la creación de la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico en Río Negro: todos los detalles

El narcotráfico es uno de los principales flagelos de la sociedad.

El Gobierno de Río Negro avanza en la elaboración de un proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico , un organismo destinado a reforzar las políticas de prevención, investigación y combate de este delito en el ámbito provincial.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alberto Weretilneck durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro , celebrado en Los Menucos, donde remarcó la necesidad de dotar al Estado de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que definió como “la gran amenaza que tenemos como sociedad”.

El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, brindó detalles sobre el proyecto y explicó que la nueva Agencia se integrará al trabajo que actualmente desarrollan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro.

“Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado”, señaló el funcionario.

Capacitación y delitos complejos, ejes centrales

Buonaventura indicó además que los ejes centrales del organismo estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.

En ese sentido, destacó que la Provincia viene consolidando una política de formación sostenida, con capacitaciones nacionales e internacionales. Entre ellas, mencionó entrenamientos realizados con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y el PROCUNAR.

“La capacitación es una premisa fundamental establecida por el ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades”, afirmó.

Un anuncio anticipado como objetivo estratégico 2026

Tal como lo había anticipado días atrás, el pasado 8 de diciembre, durante el acto por el Día de la Policía en Los Menucos, el gobernador Weretilneck confirmó que, como parte de los objetivos estratégicos 2026, enviará a la Legislatura el proyecto de ley para la creación de la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico.

En esa oportunidad, el mandatario sostuvo que el narcotráfico representa “la gran amenaza que tenemos como sociedad” y planteó la necesidad de contar con un organismo especializado que permita profundizar la labor de las unidades ya existentes, incorporando nuevas herramientas tecnológicas y fortaleciendo la capacitación internacional.

Weretilneck también destacó especialmente la capacitación internacional en narcocriminalidad brindada por instructores colombianos, a la que definió como “un antes y un después en la preparación de nuestra Policía para enfrentar uno de los delitos más complejos”.

Capacitación internacional en Cipolletti

En ese marco de fortalecimiento institucional, la Policía de Río Negro recibió en Cipolletti una capacitación internacional acordada con la Agencia Antinarcóticos DEA y la Embajada de Estados Unidos, que se sumó a los cursos que actualmente reciben los efectivos provinciales a cargo de personal especializado de Colombia.

La formación desarrollada en Cipolletti estuvo centrada en drogas sintéticas, precursores químicos y nuevas modalidades del delito, y permitió además avanzar en la consolidación de futuras instancias de capacitación en ciberseguridad y criminalidad organizada transnacional.

Banda narco Nov25 Armas, drogas y dinero en efectivos lograron secuestrar en diez allanamientos que hizo la policía rionegrina en General Roca. Policía Río Negro

Durante las jornadas, se buscó contextualizar a los policías sobre los diferentes conceptos y sistemas vinculados a las drogas ilícitas, repasando la historia y evolución de las sustancias psicoactivas, la normativa nacional e internacional vigente y la jurisprudencia que regula la lucha contra el narcotráfico. También se hizo hincapié en las políticas trazadas por Naciones Unidas y los organismos de control, con un análisis de los factores de producción, tráfico y distribución de drogas ilícitas.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que este tipo de capacitaciones internacionales garantizan la actualización constante del personal policial y refuerzan la preparación de la fuerza para enfrentar el narcotráfico, con el objetivo de fortalecer la seguridad en todo el territorio provincial.