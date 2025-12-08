Día de la Policía: Alberto Weretilneck encabezó el acto y realizó un importante anuncio para Cipolletti

El Gobernador confirmó convenios con municipios, obras en cárceles y comisarías, y la creación de una agencia específica contra el narcotráfico.

El acto del Día de la Policía se realizó en Los Menucos.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó este jueves el acto por el Día de la Policía en la localidad de Los Menucos, donde destacó el trabajo de la fuerza y presentó los datos oficiales del sistema de seguridad provincial.

Durante su alocución, anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer la prevención del delito, la infraestructura penitenciaria y la lucha contra el narcotráfico.

Weretilneck sostuvo que la Policía rionegrina cumple un rol clave en todo el territorio , tanto en grandes ciudades como en parajes pequeños, y remarcó que muchas veces la institución enfrenta situaciones que considera injustas. En ese contexto, valoró la tarea de los más de 8.100 efectivos que integran la fuerza.

Datos oficiales sobre la baja del delito

En el acto se difundieron estadísticas oficiales que muestran una mejora en los principales indicadores delictivos en comparación con 2024. Según los datos presentados, los robos registraron una baja del 22%, las tentativas de robo del 42%, los hurtos del 27%, las tentativas de hurto del 54% y los delitos contra la integridad sexual del 67%.

Weretilneck atribuyó estos resultados a un trabajo coordinado entre las distintas áreas del sistema de seguridad y al compromiso cotidiano del personal policial.

Reconocimientos salariales al personal policial

El Gobernador también se refirió a los avances en la regularización salarial de la fuerza. Informó que 3.405 efectivos activos comenzaron a percibir el adicional por Zona Desfavorable, tras una inversión provincial de aproximadamente $13.000 millones. Además, más de 3.400 retirados y pensionados empezaron a recibir reconocimientos económicos que, según se indicó, les correspondían desde hace años.

Convenios con municipios y un anuncio para Cipolletti

Entre los principales anuncios, Weretilneck confirmó que la Provincia firmará por primera vez convenios con intendentes para que los municipios participen en el mantenimiento de las dependencias policiales, incluyendo comisarías, destacamentos, puestos viales y unidades especiales.

En materia de infraestructura, anunció la ampliación de las cárceles de Viedma y Cipolletti, con el objetivo de reducir la cantidad de detenidos alojados en comisarías. También confirmó el inicio de la construcción de la nueva Comisaría Primera de Viedma, un edificio que definió como largamente esperado.

Agencia contra el narcotráfico

Como parte de los objetivos estratégicos hacia 2026, el mandatario provincial adelantó que enviará a la Legislatura el proyecto de creación de la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico. Señaló que el narcotráfico representa, a su entender, una de las principales amenazas para la sociedad y que el nuevo organismo buscará profundizar el trabajo de las unidades existentes, incorporando tecnología y capacitación internacional.

Nuevas leyes y articulación institucional

En su mensaje, Weretilneck destacó la sanción de dos leyes recientes: la ley de reiterancia, que habilita la detención preventiva de personas con conductas delictivas persistentes, y la ley de doble condena, que establece la detención inmediata en casos de dos condenas provinciales. Afirmó que estas herramientas ya comienzan a mostrar resultados en la práctica.

También se refirió a la modernización del Poder Judicial y al trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal y las unidades de investigación.

Programa Río Negro Seguro y salto tecnológico

Otro de los ejes del acto fue la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en el marco del Programa Río Negro Seguro. Según se informó, la Provincia está incorporando 480 cámaras de seguridad, 120 domos, 150 lectoras de patentes, 17 centros de monitoreo, un anillo provincial de seguridad y nuevos servidores para el sistema 911, que serán instalados en Viedma y luego replicados en otras regiones.

El mensaje del jefe de la Policía

Durante la ceremonia también tomó la palabra el jefe de la Policía de Río Negro, comisario general Daniel Bertazzo, quien rindió homenaje a los efectivos caídos en cumplimiento del deber y destacó el proceso de modernización de la institución.

Bertazzo enumeró los avances en videovigilancia, la ampliación de puntos de monitoreo y la capacitación permanente del personal en derechos humanos, género, técnicas operativas e investigación. Además, resaltó la capacitación internacional en narcocriminalidad brindada por instructores colombianos.

En cuanto al equipamiento, informó que durante 2025 se incorporaron 41 patrulleros, 10 móviles no identificables, tres camionetas y 20 motos. También puso en valor la expansión de la Escuela de Policía, que dicta la Tecnicatura en Seguridad General con distintas orientaciones, y el fortalecimiento de las comisarías de la familia en todo el territorio provincial.

El acto contó con la participación de la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar; el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el subjefe de la Policía, comisario general Elio Tapia; y otras autoridades provinciales y locales.