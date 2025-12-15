Cayó un kiosco narco tras un fuerte y rápido operativo: había balas de fusil

Había sospechas de que vendían drogas al menudeo en una vivienda. La allanaron y secuestraron cocaína, marihuana, plantas y una balanza. Hay dos imputados.

La Policía rionegrina inició una investigación ante la sospecha de que operaba una banda delictiva que comercializaba drogas en la zona del Valle Medio . La tarea fue encabezada por la División de Toxicomanía de la localidad de Lamarque, cuyos efectivos tras dos meses de labor en el mismo terreno lograron recabar indicios que corroboraban las presunciones.

La información los habilitó para requerir una orden de allanamiento de una vivienda de Choele Choel . El procedimiento realizado en los últimos días fue coordinado con el grupo especial de choque COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate- y terminó con el secuestro de cocaína, marihuana , un vivero en plena producción, y elementos clave para el fraccionamiento.

El operativo se desarrolló durante casi tres horas, y derivó en la demora de dos personas que quedaron a disposición de la Justicia Federal.

"Este operativo fue el resultado de tareas preventivas y de inteligencia criminal que se extendieron durante aproximadamente 60 días, con observaciones, cruces de datos y seguimientos discretos", destacaron fuentes de la fuerza provincial.

Operativo droga 4 Esquinas Policías del COER, del Destacamento de Ferri y de la Comisaría 24 participaron en el operativo en el que secuestraron plantas de marihuana. Policía Río Negro

En el mismo sentido agregaron que "el trabajo paciente permitió reunir pruebas firmes que derivaron en la orden de allanamiento a una vivienda de la calle Alfonsina Storni al 1500 de Choele Choel, donde se concentraba la actividad producción de marihuana y venta al menudeo".

Para garantizar un procedimiento "seguro y eficaz", la irrupción se realizó con apoyo del COER, lo que permitió ingresar al domicilio sin incidentes y asegurar el lugar desde el primer momento.

En el interior del inmueble los efectivos hallaron 9,7 gramos de cocaína, 42 gramos de cogollos de marihuana y cuatro plantines de cannabis de entre 32 y 51 centímetros, además de una balanza de precisión en funcionamiento y recortes de nylon utilizados para el armado de bagullos. "Cada uno de esos elementos reforzó la hipótesis de una actividad organizada y sostenida", se resaltó.

Balas de grueso calibre

Pero el hallazgo no terminó ahí. Durante la requisa también se encontraron proyectiles de fusil calibre 7.62, un dato que "elevó la preocupación de los investigadores y sumó peso al expediente". Todo el material fue debidamente secuestrado y puesto a disposición de la Justicia Federal, que dispuso la imputación de dos personas mayores de edad, quienes quedaron supeditadas a la causa.

Las autoridades policiales destacaron especialmente "el valor del trabajo previo, muchas veces invisible, que realizan las divisiones especializadas. La investigación no nació de un hecho aislado, sino de prevención activa, presencia territorial y lectura fina de lo que ocurre en los barrios".

"Esa combinación permitió actuar a tiempo y evitar que la droga siguiera circulando", subrayaron.