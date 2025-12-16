Asueto total en Río Negro: Provincia, Nación y Cipolletti alineados para Navidad y Año Nuevo

La Provincia confirmó por decreto el asueto para los trabajadores estatales en las fiestas de fin de año. ¿Habrá fin de semana largo o solo días de descanso?

La espera terminó y la definición llegó desde Viedma. El Gobierno de Río Negro confirmó el asueto administrativo para los trabajadores estatales provinciales los días 24 y 31 de diciembre de 2025 , una medida que se alinea con lo resuelto por el Gobierno nacional y por la Municipalidad de Cipolletti, y que vuelve a repetirse como en los últimos años en la antesala de las celebraciones de fin de año.

La decisión quedó oficializada a través del Decreto N.º 2025-1084 firmado por el gobernador de la provincia, mediante el cual se otorga asueto al personal de la Administración Pública provincial en ambas jornadas . En los considerandos, el Ejecutivo fundamentó la medida en la necesidad de “ posibilitar las reuniones familiares que se realizan con motivo de la celebración de Navidad y Año Nuevo ”, y facilitar el traslado de quienes residen lejos de sus seres queridos.

El decreto se apoya en las facultades conferidas por el artículo 181°, inciso 1, de la Constitución Provincial, y establece además la invitación a los demás poderes del Estado y a los municipios rionegrinos para que adhieran a la medida. En el mismo sentido, se convoca a los organismos que prestan servicios públicos esenciales a instrumentar las medidas necesarias para garantizar su funcionamiento durante esas fechas .

El decreto está firmado por el Gobernador de la provincia y el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo.

Cipolletti ya lo había decretado

De este modo, la Provincia despeja una de las principales incógnitas que se mantenía abierta en los últimos días y confirma una decisión que va en sintonía con lo dispuesto por la Municipalidad de Cipolletti, que ya había decretado asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre a través de la Resolución 1646/25. En el ámbito local, el Ejecutivo municipal también aseguró la continuidad de los servicios esenciales y la atención al vecino mediante esquemas de guardias.

La medida provincial también se articula con lo resuelto por el Gobierno nacional. En las últimas horas, mediante el Decreto 883/2025 publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dispusieron asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional en las vísperas de Navidad y Año Nuevo. En ese texto se remarca que ambas fechas “poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina”, y se aclara que el beneficio no alcanza a entidades bancarias ni a empresas y organismos comprendidos en la Ley de Entidades Financieras.

El Ejecutivo cipoleño ya había resuelto una medida similar, días atrás.

No es fin de semana largo

En términos prácticos, el esquema de asuetos y feriados configura un cierre de año particular. En 2025, el 24 de diciembre caerá miércoles y el 25 será jueves, feriado nacional inamovible por Navidad. Algo similar ocurrirá la semana siguiente, con el 31 de diciembre también miércoles y el 1 de enero jueves, feriado por Año Nuevo. Esto implica que, para los trabajadores estatales alcanzados por el asueto, no habrá actividad los días previos a ambas celebraciones, mientras que quienes deban prestar servicios durante los feriados cobrarán la remuneración correspondiente, que establece el pago doble.

Sin embargo, la confirmación del asueto no habilita un fin de semana largo, una expectativa que circuló con fuerza en los últimos días. El viernes 26 de diciembre será día laboral normal en todo el país, al igual que el viernes 2 de enero, ya que el Gobierno nacional descartó la posibilidad de declarar feriados puente o días no laborables con fines turísticos en ese tramo del calendario.

Así, con la decisión provincial ya confirmada, Río Negro se suma formalmente a una política que se repite en cada cierre de año, facilitando el encuentro familiar de los trabajadores estatales sin afectar la prestación de los servicios esenciales, pero sin alterar el calendario laboral general ni generar fines de semana largos adicionales.