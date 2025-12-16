Dolor por la muerte de querido profe: "No cosechó riquezas pero sí muchos amigos"

Con profundo pesar, le dan el último adiós en las redes sociales a un docente muy estimado, de esos que "luchan por la vida".

Profundo dolor por la muerte de José Mármol , un docente jubilado muy querido en General Roca que falleció en las últimas horas dejando un vacío muy grande.

Desde el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) donde se desempeñó por muchos años, lo despidieron con tristeza y afecto a través de redes sociales.

Recordando una frase muy usada por el profesor, realizaron un emotivo posteo: “ No coseché riquezas, pero sí amigos”, expresaba a diario José.

“Fue de esas personas imprescindibles, de esos que luchan toda la vida”, expresó el comunicado de despedida. Muchos alumnos y familiares agradecieron a Mármol por el compromiso incansable con la educación y la lucha sindical.

José Mármol se desempeñó como profesor en el Instituto de Formación Docente, era profesor de Probabilidad y Estadística, además de trabajar durante un tiempo en el Hospital Francisco López Lima. La comunidad lo recuerda con el amor pedagógico que daba a todos sus alumnos del instituto.

“José seguirá viviendo en cada aula que habitó y en cada bandera que levantó”, manifestaron sus colegas en las redes. Desde Unter Roca despidieron a Mármol y lo recordaron como un “militante imprescindible y comprometido”.

Este martes 16 de diciembre, familiares, colegas y estudiantes le darán el último adiós en Cueto, en Av. Roca 649; será abierto para todos aquellos que quieran despedir al docente que dejó una huella imborrable en la institución.

Otro golpe para el ámbito docente

El mes pasado enorme dolor en la comunidad educativa causó la muerte a los 50 años de Alicia Saldaña, quien se desempeñaba como personal de apoyo y cocinera de la Escuela Primaria 165, en el barrio Santa Clara en Cipolletti.

"Querida Ali, nos diste lo mejor de tus conocimientos en el arte de cocinar con amor y dedicación. Nuestros niños/as nos regalaron toneladas de aplausos que dibujaron sonrisas en tu carita. Te quedás en nuestros corazones para siempre", fue el emotivo mensaje que le dedicó ese colegio al despedirla oportunamente.

LMC contactó en ese entonces a Ivana, una docente de jornada completa de esa institución, quien se mostró muy dolorida por la partida de Alicia, quien "el último tiempo se había venido abajo a nivel salud pero era media terca, evitaba ir al médico". Habló maravillas de la compañera que acaba de partir.

Alicia cocinera fallecida Alicia, la cocinera cuya muerte lloran los niños y las docentes de una escuela primaria de Cipolletti.

"Nos cocinaba al mediodía, la nuestra es una escuela muy chica, ella siempre se preocupaba por todo. Tenía en cuenta quien comía con sal, quien no, quien con tuco, quien no. Muy amorosa con todos, desde el 2020 que estaba en el colegio en el Barrio Santa Clara, en calle Chacabuco y Sargento Cabral. La escuela es muy contenedora, un grupo reducido de alumnos", explicó la maestra.

Luego contó cómo se desencadenó el drama: "Hasta la semana pasada estuvo trabajando, andaba con algunas nanas de salud, había bajado mucho de peso. Ese lunes fui a la cocina a tomar un vaso de agua y ella estaba sentadita. No la notamos bien, la llevamos al Sanatorio Río Negro donde la atendieron bárbaro. Pero ya no salió más...".

"Una pena, a poco de cumplir 51, justo el 8 de diciembre, el día de la Virgen. Tenía dos hijos varones, uno de 31, Cristian y otro de 20, Juan Segundo. Era introvertida, tímida, muy reservada. Pero si te conocía como a nuestro grupo de docentes, una divinura. Yo había trabajado con ella en la Escuela 366, allá cocinaba para 300 niños", aseguró.

Por último, la definió como "cariñosa, silenciosa, observadora, compinche con sus compañeras. Lástima que tenía sus caprichitos y se negaba a ir al médico. No pidió ayuda", lamentó Ivana.