Dolor por la muerte de joven y querida cocinera de escuela cipoleña: "Nuestros niños te..."

La mujer se desempeñaba en la Escuela 165 y trabajó hasta la semana pasada. El testimonio de quienes la notaron mal y la acompañaron al médico.

Enorme dolor en la comunidad educativa por la muerte a los 50 años de Alicia Saldaña , quien se desempeñaba como personal de apoyo y cocinera de la Escuela Primaria 165, en el barrio Santa Clara.

"Querida Ali, nos diste lo mejor de tus conocimientos en el arte de cocinar con amor y dedicación. Nuestros niños/as nos regalaron toneladas de aplausos que dibujaron sonrisas en tu carita. Te quedás en nuestros corazones para siempre", fue el emotivo mensaje que le dedicó ese colegio.

"Desde ATE Cipolletti despedimos con enorme tristeza a la compañera Saldaña Alicia, Personal de Servicio de Apoyo de la Escuela Primaria 165, quien falleció recientemente. Acompañamos en este doloroso momento a toda la comunidad educativa de la institución, a sus familiares, amistades y seres queridos. ¡Compañera Alicia, que en paz descanse!", fue el sentido comunicado.

LMC contactó a Ivana, una docente de jornada completa de esa institución, quien se mostró muy dolorida por la partida de Alicia, quien "el último tiempo se había venido abajo a nivel salud pero era media terca, evitaba ir al médico". Habló maravillas de la compañera que acaba de partir.

"Nos cocinaba al mediodía, la nuestra es una escuela muy chica, ella siempre se preocupaba por todo. Tenía en cuenta quien comía con sal, quien no, quien con tuco, quien no. Muy amorosa con todos, desde el 2020 que estaba en el colegio en el Barrio Santa Clara, en calle Chacabuco y Sargento Cabral. La escuela es muy contenedora, un grupo reducido de alumnos", explicó la maestra.

"No la notamos bien, la llevamos al Sanatorio y no salió más"

Luego contó cómo se desencadenó el drama: "Hasta el lunes pasado estuvo trabajando, andaba con algunas nanas de salud, había bajado mucho de peso. Ese lunes fui a la cocina a tomar un vaso de agua y ella estaba sentadita. No la notamos bien, la llevamos al Sanatorio Río Negro donde la atendieron bárbaro. Pero ya no salió más...".

"Una pena, a poco de cumplir 51, justo el 8 de diciembre, el día de la Virgen. Tenía dos hijos varones, uno de 31, Cristian y otro de 20, Juan Segundo. Era introvertida, tímida, muy reservada. Pero si te conocía como a nuestro grupo de docentes, una divinura. Yo había trabajado con ella en la Escuela 366, allá cocinaba para 300 niños", aseguró.

Por último, la definió como "cariñosa, silenciosa, observadora, compinche con sus compañeras. Lástima que tenía sus caprichitos y se negaba a ir al médico. No pidió ayuda", lamentó Ivana. ¡Hasta siempre Alicia!