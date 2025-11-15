Quién era la mujer que falleció al accidentarse en moto en la Ruta 151 y a la que despiden con dolor

Su pareja, que conducía la moto, está internado grave. Ocurrió cerca de la estación de servicio de Barda del Medio. "Madre luchadora y gran persona".

Dolor por la muerte de la mujer de 43 años que era oriunda de El Chañar. Su pareja está internado.

“Una madre luchadora”, “una mujer maravillosa”, "persona ejemplar", son algunas de las consideraciones que se reiteran en la dolorosa despedida que familiares y amigos le brindan en redes a Paola Avilés , la mujer de 43 años que falleció en las últimas horas tras accidentarse en moto en la Ruta 151 , cerca de la estación de servicio de Barda del Medio . En tanto, su pareja lucha por su vida en el sanatorio neuquino Castro Rendón. Ambos son oriundos de San Patricio del Chañar , ciudad que quedó sumergida en el dolor más profundo por la tragedia.

Según pudo confirmar este medio, la víctima era de profesión enfermera y se desempeñaba como empleada municipal en la atención de adultos mayores y personas con discapacidad.

El grave accidente se registró en el kilómetro 29,3 de la Ruta Nacional , cuando el hombre de 37 años y Paola se dirigían desde Cinco Saltos hacia San Patricio del Chañar . Por razones que todavía se tratan de establecer, el conductor perdió el control de la motocicleta y ambos cayeron al asfalto de forma violenta.

Vilma Ríos, la responsable de Tránsito de cipoleño en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “El varón pierde el control de la motocicleta y caen del rodado a una distancia bastante considerable. Se pudo visualizar de manera inmediata que el hombre tenía una fractura expuesta en su parte baja de la pierna derecha”.

Ruta 151

Las personas se trasladaban en una motocicleta marca Rover 160 cilindrada. La violencia del impacto y la distancia que recorrieron al ser expulsados del rodado, provocaron graves heridas en ambos.

La mujer fue asistida rápidamente y trasladada al Hospital de Cinco Saltos, donde se confirmó el deceso.

Según confirmaron fuentes oficiales, el parte médico del conductor es estable y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, la última información a la que accedió este medio es que el hombre sufrió la amputación de la tibia y el peroné, como consecuencia del accidente.

La Fiscalía ya tomó intervención y ordenó la apertura de una investigación por siniestro vial, mientras el Gabinete de Criminalística trabaja para determinar las causas exactas del trágico episodio.

La triste despedida en las redes sociales

Todo es dolor en San Patricio del Chañar, que se tiñó de luto por la noticia y las redes así lo reflejan. “Una noticia que enluta a nuestro pueblo el fallecimiento de Paola Avilés, una mujer maravillosa, alegre y buena persona. Siempre te recordaré por tu manera de ser, buena madre y buena gente. Q.e.p.d Pao, mi más sentido pésame a toda la familia Avilés.

Mucha fuerza a mi primo que está en grave estado y fuerza para toda su familia”, escribió Alfredo Rivero, político del Chañar, en su cuenta de Facebook.

El profe Jonathan por su parte escribió: “Querida Pao Aviles abrazos al cielo, una gran madre, gran compañera y excelente vecina; muchas fuerzas a toda la familia, en especial a mi querida alumna Emili. Dios de consuelo y paz a sus corazones. QEPD, lo siento mucho”.

Por su parte, desde la comunidad de la escuela primaria 273 emitieron un sentido comunicado:

"El Jardín de Infantes N67 de la localidad de San Patricio del Chañar, acompaña a toda la familia Aviles y comunidad ante la lamentable pérdida de Paola Aviles, madre de una alumna de la institución, nuestras más sentidas condolencias, QPD.", escribieron desde esa institución.

