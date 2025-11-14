Tragedia en la Vuelta al Valle: quién era la mujer embarazada que murió al caer con su auto a un desagüe

La desconcentración de la tercera etapa de la competencia ciclística terminó con dos siniestros viales. En uno de ellos, una mujer murió al caer al desagüe.

La desconcentración de la tercera etapa de la Vuelta al Valle que se realizaba en General Roca terminó con dos siniestros viales en la zona de Paso Córdoba y con una víctima fatal . Tarde trágica en la prueba ciclista más importante de la Patagonia.

Cerca de las 18:15 se registró el siniestro con desenlace fatal. Al momento de la desconcentración de la etapa, una mujer que circulaba por Ruta 6 perdió el control de su auto y cayó al desagüe , en el ingreso al barrio Chacramonte. Ante la situación, automovilistas y ciclistas se arrojaron al agua para intentar auxiliarla, pero ya era tarde.

Bomberos y personal del Siarme acudieron al sitio, y extrajeron a la conductora del interior del vehículo. A la mujer de 30 años la subieron a la ambulancia, le hicieron RCP y la trasladaron al hospital de Roca. Lamentablemente, llegó sin signos vitales al nosocomio local.

ruta 6 muerte mujer vuelta al valle Momentos de tensión se vivieron tras el siniestro muy cerca de Paso Córdoba, sobre Ruta 6, al sur de Roca.

¿Quién era?

A última hora del jueves se confirmó la identidad de la mujer fallecida en el siniestro vial registrado en la Ruta 6, en Roca. Se trataba de Rosana Nélida Zapata, una mujer de 30 años que transitaba su segundo mes de embarazo.

Según fuentes policiales, el Renault Sandero que manejaba la mujer chocó con una ambulancia que circulaba en el mismo sentido y trasladaba a dos heridos con código rojo hacia el hospital Francisco López Lima de General Roca. La hipótesis, quedó bajo análisis de las autoridades.

Otro siniestro

Algunos minutos antes, en la zona de Tres Cruces, un choque entre un camión y una camioneta dejó como saldo a tres personas internadas.

Fuentes de salud confirmaron que en vehículo menor viajaban tres personas que fueron trasladadas al hospital roquense. Según las primeras informaciones, permanecen internadas, pero sin lesiones que revistan gravedad.

camion accidente vuelta al valle

Qué pasó con la carrera

La tercera etapa de la edición 82 de la Vuelta al Valle dejó un mejor sabor de boca que el día anterior en cuanto a lo deportivo, a pesar de que no todo fue color de rosas. Este jueves se completó el tercer tramo entre Cipolletti y Roca, que largó en el Parque Rosauer y terminó en las tres cruces, con un recorrido total de 105 kilómetros de velocidad.

La tradicional prueba ciclística sigue recorriendo la región y esta vez el trayecto se completó con normalidad, a diferencia de la segunda etapa anulada por accidentes sufridos por varios ciclistas.

vuelta al valle cipo

Con temperaturas más altas y un poco menos de viento que en los días previos, el ganador de la etapa fue el uruguayo Anderson Maldonado, del equipo Club Naútico Boca de Cufré, que ya había integrado los primeros puestos en el comienzo de la competencia.

Maldonado clavó el reloj en 2 horas, 12 minutos y 31 segundos y con la victoria parcial se transformó en el nuevo líder de la general.

Lo siguieron Leandro Velardez (JC Competición) y Matías Sánchez (Municipalidad de Godoy Cruz) en las principales posiciones. Por su parte, Gerardo Tivani (JC), que venía puntero en la general, quedó sexto en el parcial.

maldonado

Emiliano Pérez (Giro Vivo) quedó cuarto y Tomás Moyano (Shania Competición) fue quinto.

La próxima etapa será la cuarta e irá este viernes con largada y llegada en Allen, pero dando la vuelta por Paso Córdoba. En total serán 120 kilómetros.

Algunos enojados

A diferencia del miércoles, cuando la segunda etapa tuvo accidentes y debió ser anulada, la parte deportiva se desarrolló sin mayores problemas. De todas formas, hubo algunas quejas de conductores de los vehículos que circulan habitualmente por los diferentes caminos de la región, teniendo en cuenta las demoras que se generan con una competencia de la que participan más de 200 ciclistas.

Algunos conductores se mostraron ofuscados con quienes controlaban el tránsito en sectores de la ruta 65 o la ruta 22, sobre todo en el acceso a Roca.