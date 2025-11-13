La Vuelta al Valle disputó la tercera etapa, pero hubo accidentes en el regreso

Luego de un miércoles para el olvido, el tercer día de competencia dejó hechos viales en la desconcentración.

La tercera etapa de la edición 82 de la Vuelta al Valle dejó un mejor sabor de boca que el día anterior en cuanto a lo deportivo, pero no todo fue color de rosas. A la hora de la desconcentración, hubo un par de accidentes que empañaron la jornada: primero en la zona de Tres Cruces y luego en la zona de Paso Córdoba , siempre sobre la ruta 6.

En una de las subidas, una camioneta chocó con un camión , mientras que en el segundo hecho una mujer que manejaba un auto terminó con su vehículo en el canal de riego lindero a la ruta.

En ambos casos las personas fueron asistidas y, según se supo, no sufrieron heridas de gravedad, aunque tuvieron que intervenir las fuerzas de seguridad y ambulancias.

accidente vuelta al valle Foto: AN Allen

Qué pasó con la carrera

Este jueves se completó el tercer tramo entre Cipolletti y Roca, que largó en el Parque Rosauer y terminó en las tres cruces, con un recorrido total de 105 kilómetros de velocidad.

La tradicional prueba ciclística sigue recorriendo la región y esta vez el trayecto se completó con normalidad, a diferencia de la segunda etapa anulada por accidentes sufridos por varios ciclistas.

vuelta al valle cipo La tercera etapa se desarrolló con normalidad, tras la accidentada etapa dos.

Con temperaturas más altas y un poco menos de viento que en los días previos, el ganador de la etapa fue el uruguayo Anderson Maldonado, del equipo Club Naútico Boca de Cufré, que ya había integrado los primeros puestos en el comienzo de la competencia.

Maldonado clavó el reloj en 2 horas, 12 minutos y 31 segundos y con la victoria parcial se transformó en el nuevo líder de la general.

maldonado Anderson Maldonado.

Lo siguieron Leandro Velardez (JC Competición) y Matías Sánchez (Municipalidad de Godoy Cruz) en las principales posiciones. Por su parte, Gerardo Tivani (JC), que venía puntero en la general, quedó sexto en el parcial.

Emiliano Pérez (Giro Vivo) quedó cuarto y Tomás Moyano (Shania Competición) fue quinto.

La próxima etapa será la cuarta e irá este viernes con largada y llegada en Allen, pero dando la vuelta por Paso Córdoba. En total serán 120 kilómetros.

Algunos enojados

A diferencia del miércoles, cuando la segunda etapa tuvo accidentes y debió ser anulada, la parte deportiva se desarrolló sin mayores problemas. De todas formas, hubo algunas quejas de conductores de los vehículos que circulan habitualmente por los diferentes caminos de la región, teniendo en cuenta las demoras que se generan con una competencia de la que participan más de 200 ciclistas.

Algunos conductores se mostraron ofuscados con quienes controlaban el tránsito en sectores de la ruta 65 o la ruta 22, sobre todo en el acceso a Roca.