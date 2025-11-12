Inesperado: anularon la segunda etapa de la Vuelta al Valle por ciclistas accidentados

El tramo que estaba pautado entre Fernández Oro y Allen llegó a largarse pero no completó su recorrido.

La segunda jornada de la Vuelta al Valle , en su edición 82, será un mal recuerdo. La tradicional prueba ciclística, que reúne a lo mejor de la disciplina de la región y el país, dejó saldo negativo. La organización no tuvo más remedio que suspender la etapa , luego de algunos accidentes que generaron heridos y la intervención de las ambulancias disponibles para trasladarlos.

Después de la primera etapa que había estado marcada por el viento, el clima empezó a mejorar en el alto valle y crecían las expectativas para vivir una jornada de fiesta. Sin embargo, todo cambió cuando iban casi 50 minutos de carrera y se estaba corriendo la segunda de las cinco vueltas en el tramo que comenzó a las 14:30 en Fernández Oro.

En ese lapso se dieron varios accidentes que llevaron a la asistencia de las ambulancias, que trasladaron a los heridos al hospital.

Según informó AN Allen, en el segundo paso por la ciudad, frente al corralón municipal, un grupo de corredores protagonizó una caída múltiple que dejó al menos dos lesionados y otros muy sentidos por los golpes.

Se vivieron momentos de preocupación, aunque los afectados no tendrían heridas de gravedad.

Sin los vehículos de salud no se puede desarrollar la prueba, por lo que los comisarios deportivos resolvieron anular la etapa.

Según expresaron los ciclistas en diferentes medios, el mal estado de la ruta 65 perjudicó el normal desarrollo de la prueba. De hecho, le manifestaron su disconformidad a la organización, porque además de ponerse en peligro la integridad física, también se corren riesgos de romper las bicicletas total o parcialmente, a sabiendas de los altos costos que tienen los repuestos.

La prueba quedó sin efecto, fue anulada y no será tenida en cuenta a la hora de la clasificación general. Por esta razón, el líder de la competencia sigue siendo el sanjuanino Gerardo Tivani, del JC Competición, quien había ganado la primera etapa el martes.

Vuelta al valle - accidente

Lo siguen el uruguayo Anderson Maldonado (Club Naútico Boca de Cufré) y Leandro Velardez (JC Competición). El mejor de los locales es Pablo Reyes, que va cuarto representando a Allen Pro.

En total, la etapa de este miércoles tenía 117 kilómetros, con cinco vueltas entre Fernández Oro y Allen.

La acción continuará este jueves cuando los competidores recorran el tramo desde Cipolletti hasta las Tres Cruces de General Roca en Paso Córdoba.