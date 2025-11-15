Tragedia en la Ruta 151: una mujer murió y un hombre pelea por su vida

El hombre está siendo intervenido quirúrgicamente por una lesión en su pierna. La mujer de 43 años falleció en el Hospital de Cinco Saltos.

El hecho se registró a las 23:40 de la noche del viernes, cuando el conductor de la motocicleta perdió el control del rodado y salieron despedidos.

Un fatal siniestro lugar tuvo lugar en horas de la noche del viernes 14, en la Ruta 151 , cerca de la estación de servicio de Barda del Medio . Una motocicleta en la que viajaban un hombre y una mujer , perdió el control y provocó que ambos cayeran del rodado y sufrieran heridas de gravedad . La mujer fue trasladada al Hospital donde se confirmó su fallecimiento.

El trágico accidente se registró en el kilómetro 29,3 de la Ruta Nacional , cuando el hombre de 37 años y la mujer de 43 se dirigían hacia San Patricio del Chañar desde Cinco Saltos . Por razones que todavía se tratan de establecer, el conductor perdió el control de la motocicleta y ambos cayeron al asfalto de forma violenta.

Vilma Ríos, la responsable de Tránsito de cipoleño en declaraciones a LMCipolletti explicó: “El varón pierde el control de la motocicleta y caen del rodado a una distancia bastante considerable . Se puso visualizar de manera inmediata que el varón tenia una fractura expuesta en su parte baja de la pierna derecha”.

Las personas se trasladaban en una motocicleta marca Rover 160 cilindrada que era conducida por el hombre de 37 años y la acompañaba la mujer de 43 años, ambos oriundos de San Patricio del Chañar. La violencia del impacto y la distancia que recorrieron al ser expulsados del rodado, provocaron graves heridas en ambos.

Confirmación del deceso de la mujer

La violencia del impacto provocó que las víctimas salieran expulsadas del vehículo y quedaran a varios metros del lugar del accidente. La mujer fue asistida rápidamente y trasladada al Hospital de Cinco Saltos donde se confirmó el deceso.

Patrullero policía Viedma La golpiza en manos de los efectivos policiales, le provocó graves lesiones en el cuerpo y el posterior desmayo. Archivo

El hombre presentaba una herida de fractura expuesta en la zona baja de su pierna derecha, por esta razón fue derivado al Hospital Castro Rendón de la capital neuquina y esta mañana fue intervenido quirúrgicamente por las graves lesiones que presentaba.

Según confirmaron fuentes oficiales, el parte médico del conductor es estable y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, la última información a la que accedió este medio es que el hombre sufrió la amputación de la tibia y el peroné, como consecuencia del accidente.

La Fiscalía ya tomó intervención y ordenó la apertura de una investigación por siniestro vial, mientras el Gabinete de Criminalística trabaja para determinar las causas exactas del trágico episodio.

Tragedia en la Vuelta al Valle: quién era la mujer embarazada que murió al caer con su auto a un desagüe

La desconcentración de la tercera etapa de la Vuelta al Valle que se realizaba en General Roca terminó con dos siniestros viales en la zona de Paso Córdoba y con una víctima fatal. Tarde trágica en la prueba ciclista más importante de la Patagonia.

Cerca de las 18:15 del jueves se registró el siniestro con desenlace fatal. Al momento de la desconcentración de la etapa, una mujer que circulaba por Ruta 6 perdió el control de su auto y cayó al desagüe, en el ingreso al barrio Chacramonte. Ante la situación, automovilistas y ciclistas se arrojaron al agua para intentar auxiliarla, pero ya era tarde.

ruta 6 muerte mujer vuelta al valle El trágico accidente sucedió en la desconcentración de la Vuelta al Valle.

Bomberos y personal del Siarme acudieron al sitio, y extrajeron a la conductora del interior del vehículo. A la mujer de 30 años la subieron a la ambulancia, le hicieron RCP y la trasladaron al hospital de Roca. Lamentablemente, llegó sin signos vitales al nosocomio local.

¿Quién era?

A última hora del jueves se confirmó la identidad de la mujer fallecida en el siniestro vial registrado en la Ruta 6, en Roca. Se trataba de Rosana Nélida Zapata, una mujer de 30 años que transitaba su segundo mes de embarazo.

Según fuentes policiales, el Renault Sandero que manejaba la mujer chocó con una ambulancia que circulaba en el mismo sentido y trasladaba a dos heridos con código rojo hacia el hospital Francisco López Lima de General Roca. La hipótesis, quedó bajo análisis de las autoridades.

mujer muerta vuelta al valle

Otro siniestro

Algunos minutos antes, en la zona de Tres Cruces, un choque entre un camión y una camioneta dejó como saldo a tres personas internadas.

Fuentes de salud confirmaron que en vehículo menor viajaban tres personas que fueron trasladadas al hospital roquense. Según las primeras informaciones, permanecen internadas, pero sin lesiones que revistan gravedad.