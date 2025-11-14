En el mismo día: frustran hurto en supermercado y recuperan camioneta robada en Cipolletti

La policía logró demorar a un hombre que se llevaba objetos de perfumería y golosinas de un supermercado de Cipolletti. Horas más tarde, un nuevo despliegue para recuperar una camioneta robada.

Este jueves volvió a ser una jornada intensa para las fuerzas de seguridad de Cipolletti , con dos episodios que demandaron rápidas intervenciones policiales en distintos puntos de la ciudad. Por un lado, un hombre fue demorado tras intentar sustraer mercadería de un supermercado céntrico; por otro, una camioneta robada fue recuperada minutos después de la denuncia gracias a un operativo coordinado entre distintas unidades y el sistema de monitoreo urbano.

El primer hecho se registró en un supermercado ubicado sobre calle Roca, donde un efectivo policial que se encontraba cumpliendo servicio adicional detectó a un hombre ocultando productos entre sus prendas con la intención de abandonar el local sin pagarlos. Según informaron fuentes policiales, el sujeto se dirigió hacia el sector de alarmas llevando artículos de perfumería y golosinas .

Al constatar la maniobra , el efectivo demoró al sospechoso y dio aviso a la Comisaría 4° . Minutos después arribó un móvil policial que verificó la situación y procedió al secuestro de la mercadería sustraída. Desde la gerencia del comercio manifestaron su voluntad de radicar la denuncia, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.

El hombre fue trasladado a la dependencia para su notificación legal y verificación de antecedentes. Finalmente, y tras las instrucciones del fiscal de turno, se dispuso la apertura de un legajo por hurto en flagrancia y la posterior libertad del implicado al no registrar impedimentos vigentes.

hombre intento hurto supermercado El hombre pretendía llevarse sin pagar elementos de perfumería y golosinas del supermercado. Gentileza

Amplio operativo y rápida recuperación de una camioneta robada

Horas más tarde, otro hecho policial movilizó recursos de seguridad en distintos barrios de Cipolletti. Personal de la Comisaría 24° recuperó una camioneta que había sido robada minutos antes en cercanías de José Hernández y Colombia. El alerta llegó a un móvil que realizaba recorridas preventivas en la zona, lo que permitió activar de inmediato la comunicación con otras unidades operativas y con el monitoreo urbano.

Gracias al aporte de cámaras y la coordinación entre dependencias, se desplegó un amplio rastrillaje por varios barrios, entre ellos Anahí Mapu, 2 de Febrero, 10 de Febrero, Antártida y Ferri. Finalmente, durante una recorrida por la avenida Naciones Unidas en sentido Sur–Norte, los efectivos localizaron el vehículo abandonado en inmediaciones de calle Ecuador.

No había personas en su interior al momento del hallazgo. Tras el aseguramiento del rodado, se dio intervención a la preventora de turno, quien informó a la Fiscalía correspondiente. El Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las diligencias de rigor y, posteriormente, la camioneta fue restituida a su propietario.

camioneta secuestrada cipolletti Gracias al sistema de cámaras de seguridad y coordinación entre las dependencias policiales, se logró recuperar el rodado. Gentileza

El centro de monitoreo, clave para la detección de delitos en Cipolletti

La refuncionalización del Centro de Monitoreo del 911 en la ciudad, fue clave para avanzar en el monitoreo y prevención de delitos en Cipolletti. En septiembre, se realizaron obras de infraestructura, se instalaron pantallas de alta definición, nuevos puestos de despacho y software de analítica de video. Además, se pasó de tener 60 a 160 cámaras activas, muchas de ellas con lectores de patentes y tecnología que permite identificar patrones de movimiento sospechoso.

El modelo busca anticiparse a los delitos a partir del análisis de datos. Actualmente, en la provincia se registran alrededor de 200.000 hechos delictivos anuales, cuyos datos son procesados en bases policiales y sistemas de videovigilancia. Con el nuevo esquema, se podrán construir mapas de calor, identificar patrones delictivos y diseñar políticas públicas basadas en estadísticas confiables.

Esto significa que, además de registrar hechos ya ocurridos, el sistema permitirá prevenir situaciones de riesgo y orientar con mayor precisión los recursos policiales.