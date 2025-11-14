Allanamiento en una vivienda en búsqueda de un hombre denunciado por estafa

Está denunciado por operaciones irregulares de venta de autos. Sería un profesional de las estafas con antecedente por terrenos y representación de jugadores.

El operativo buscaba dar con el estafador, pero había salido "minutos antes" de su casa. Foto gentileza: ANRoca.

Un operativo judicial llevado adelante este jueves derivó en el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y vehículos, en el marco de una investigación por presuntas estafas vinculadas a planes de autos y otros bienes . La diligencia se realizó en una vivienda de calle Rodhe, entre Buenos Aires y Belgrano de General Roca, y fue supervisada por la fiscal Celeste Benatti.

El allanamiento se concretó poco después de las 14, cuando personal de Criminalística y de la Comisaría 3° ingresó por la fuerza a la casa con el objetivo de localizar a un hombre acusado por presuntas víctimas de ofrecer planes de compra, cobrar adelantos y no entregar los contratos.

Al entrar, constataron que el sospechoso no estaba: se habría retirado minutos antes . Mientras el procedimiento avanzaba, familiares del hombre se acercaron al domicilio, aunque no se les permitió ingresar.

El operativo

En el procedimiento —que se desarrolló entre las 13 y las 14 del jueves— se incautó una importante cantidad de elementos considerados de interés para la causa: documentación variada vinculada a las operaciones investigadas, siete teléfonos celulares, dos tablets, tres notebooks, una cámara digital con memoria, un CPU y una caja fuerte.

Además, se retuvieron tres vehículos una moto marca Motomel 150 cc, que tenía pedido de secuestro; un cuatriciclo marca Honda y un auto Mercedes Benz C250 que registraba prohibición de circulación.

Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que analiza los elementos para avanzar en la investigación sobre un posible entramado de estafas reiteradas.

Un antecedente de denuncias por diversas operaciones

De acuerdo a fuentes consultadas se trata de Ignacio Cajarabilla, un roquense “muy conocido en Roca por estafas anteriores”. Su nombre aparece asociado a múltiples episodios denunciados en los últimos años, entre ellos la venta de vehículos con problemas de documentación y negociaciones frustradas por terrenos.

También fue acusado de cobrar a familias locales con la promesa de llevar a jóvenes futbolistas a México para probarse en el club América, algo que nunca se concretó. En esta oportunidad, vecinos y nuevos damnificados volvieron a señalarlo por maniobras similares, ahora vinculadas a la comercialización de autoplanes.