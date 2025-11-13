Fotogalería: así se vivió la noche de las Heladerías en Cipolletti

LMCipolletti realizó un recorrido por las heladerías adheridas a la promoción. Buscate en las fotos.

Esta noche estará dedicada a celebrar el helado artesanal. Por noveno año consecutivo, AFADHYA invita a los fanáticos de este producto a ser parte de la Noche de las Heladerías , la que consideran como ”la más feliz del año”, porque miles de personas se congregan en todo el país para aprovechar las promociones y llevarse sus cuartos de kilo llenos de dulzura.

Cientos de cipoleños asistieron a diferentes heladerías de la localidad, para disfrutar de la tradicional promoción 2x1 en cuarto de kilo y un abanico de sabores que unen la identidad con la creatividad local . Este jueves a partir de las 19 horas , más de 500 heladerías adheridas de todo el país abrieron sus puertas para celebrar la noche más esperada del año.

”Desde el Norte hasta el Sur, la representación federal de esta iniciativa, lleva el Helado Artesanal a cada rincón del país para que los fanáticos y fanáticas de todas las provincias puedan disfrutar de una noche especial” agregaron.

En Cipolletti, las heladerías Frineve, Piré y Heidi se sumarán a la propuesta con precios y descuentos especiales. En Cinco Saltos, hay promos disponibles en las heladerías Heidi, de Avenida Roca y Chacabuco.

Los cipoleños asistieron a las heladerías Frineve, Piré y Heidi, para degustar los tradicionales sabores, aprovechar las promociones y celebrar la calidad del helado artesanal de la región. La noche de las Heladerías dejó algunos registros que reflejan el éxito de esta iniciativa que se repite por novena vez consecutiva.

