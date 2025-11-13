La noche de las heladerías en Cipolletti, una por una: Promos, precios y condiciones

Todo lo que tenés que saber tras un recorrido por los principales comercios del sector en el centro de la ciudad: "La fila va a llegar hasta la esquina".

Una de las heladerías tradicionales de calle Villegas que espera por "muchos vecinos" este jueves.

“La expectativa es muy alta, con lo cual eso también conlleva a una gran coordinación de cada una de las sucursales. Tenemos mucha convocatoria de nuestro público que espera con ansias este día”, admite Cecilia , una de las propietarias de heladería Heidi , franquicia que pisa cada vez más fuerte en nuestra ciudad y la zona.

“Acá también esperamos alta demanda. Si nos basamos en el año pasado, llegaba desde Villegas hasta la esquina la fila”, aporta un amable empleado de Piré , otro clásico local en la especialidad.

No se queda atrás ni se achica tampoco el personal de Frineve , en la Mariano Moreno frente al Rosauer: “La vez anterior fue tremendo la cantidad de gente, llegaba hasta la Mengelle la cola y la vamos a romper de nuevo”, promete con un puño cerrado Lía , la encargada, a LM Cipolletti .

heladerias-2.jpg Para todos los gustos. ¿Y vos, cuál sabor vas a elegir en la noche de las heladerías?

Este jueves se celebra “la noche de las heladerías 2025” en todo el país y en la previa reina el optimismo entre los comerciantes del sector en nuestra ciudad, dispuestos a captar el interés popular con las promociones y descuentos especiales con motivo de la fecha especial.

“Entre que la gente anda con el mango justo y ya empezó el calorcito y las ganas de tomar un helado aumentan… Se da todo para que los vecinos aprovechen a salir a tomar un heladito”, amplían desde uno de los locales que se acogen a la celebración mientras le servían un cucurucho a una coqueta señora “fana del chocolate y dulce de leche granizado”.

Las promociones, límites y horarios

En su mayoría las promo obedecen a una norma general: el tradicional 2x1 en el cuarto de helado, cuyo valor, al menos en el target consultado, promedia los 9 mil pesos. Sí, porque en Frineve cuesta $ 8.600, en Piré $ 9.250 y en Heidy $ 9.500. Es decir que con el beneficio de este jueves se termina pagando aproximadamente $ 4.500 por cada cuarto.

Hay, claro, “bases y condiciones”. Por ejemplo, en las heladerías consultadas predomina el tope de “una promo por persona”. Aunque hay excepciones.

Y respecto a los horarios, la noche de las heladerías arrancará a partir de las 18 y y se extenderá hasta la medianoche.

“Cada año la convocatoria es mayor, las personas aprovechan mucho esta oportunidad de disfrutar de un helado artesanal de calidad como el nuestro a un precio 2x1”, agrega Cecilia, de Heidi y a la pasada comenta que la marca sumó una nueva franquicia “en Plottier”.

empleados de Heidi.jpg Otra de las heladerías cipoleñas que suele llenarse en esta fecha. Anahí Cárdena

Una por una: Hora, promociones, condiciones y precios

Heidi (Galería Flor del Prado, Mariano Moreno y San Luis, y Alem 1644)

-De 19 horas a 23

-2 x1 en cuarto de helado

-Sin límite de compra, válido con efectivo o débito

-Valor: $ 9.500

Piré (Villegas 247)

-De 18 en adelante

-2 x 1 en cuarto de helado

-$ 9.250

-1 promo por persona

Frineve (Mariano Moreno 35)

-De 19 a 24

-2 x 1 en cuarto de helados

-$ 8.600

-1 promo por persona

Una excepción a la regla entre las históricas

Hay desde luego, comercios que no adhieren a la celebración. “Cada cuál con su receta, fórmula o librito”, como decían los abuelos de antes... A Don Martín, de la histórica heladería Martino, ubicada en Irigoyen 470 no le agradan demasiado estas fechas comerciales y, por lo tanto, no ofrecerá descuentos.

“Mirá pibe, la diferencia es que acá hacemos un helado natural, artesanal, de primera y no podemos bajarle el precio. Así que serán los valores y la calidad de siempre”, explica el hombre a este medio.

Cipolletti, no obstante, ya se relame a la espera de la noche de las heladerías. Y vos, ¿te vas a dar el gusto?

También se festeja en la chacra rionegrina

Tiempo atrás dimos a conocer la historia de Chabela, el emprendimiento de heladería artesanal en plena chacra de Villa Regina. Pues bien, su dueña Isabel avisó vía Instagram que también se anota en esta. "Los esperamos en este paradisíaco lugar, con la compra de un cuarto, medio kilo o un kilo, regalamos un cuarto", aseguró la mujer a LMC. Se viene una noche con un sabor especial...