Habló la chica que denunció un brutal abuso: "No quiero que le pase a nadie más"

La joven acusó públicamente a un hombre de haberla retenido en un domicilio y de agredirla sexualmente. Este jueves declara en Fiscalía. Antes charló con LMCipolletti.

Durante la jornada de este jueves prestará declaración en la Fiscalía de Cipolletti la joven que denunció haber sido abusada sexualmente por un hombre que la retuvo en una casa.

La presentación la realizó en la Comisaría de la Familia local, pero además hizo un posteo en Facebook en el que relató lo que padeció con detalles escalofriantes , en el que además identificó al supuesto agresor con nombre y apellido e incluyó fotos de él.

“Lo hice porque no quiero que le pase a nadie más lo que yo sufrí” , destacó la chica en una charla que en exclusiva mantuvo con LMCipolletti .

Carátula Fiscalía .jpg

Resaltó que buscará llegar “hasta lo última consecuencia con esta persona”, lo que se entiende como un castigo judicial.

Dijo que el acusado tiene entre 27 y 28 años, es de nacionaliad venezolana, y trabaja en una concecionaria de autos ubicada en el centro de la ciudad.

Respecto a los hechos, narrados por este medio el último martes, ratificó lo que publicó en las redes sociales con detalles que produjeron un fuerte impacto en la comunidad.

El ataque habría ocurrido el domingo 15 de junio, de acuerdo a lo que relató, en un domicilio no precisado hasta el momento.

¿Otras víctimas?

La joven precisó que se conocían con V.O. y que habían tenido tres encuentros con anterioridad, aunque no quiso revelar más detalles para no malograr la investigación, dado que tendrían un valor relevante.

Solo contó que el encuentro no había sido planeado, sino que se encontraron de manera eventual. Luego terminaron en el inmueble donde sufrió una verdadera pesadilla, según aseguró.

También aseveró que no sería la única víctima del mismo sujeto, pues tras difundir su caso sostuvo que otras dos mujeres se contactaron con el ella para contarle que les había sucedido lo mismo.

Desde la Fiscalía confirmaron que habían iniciado la causa tras recibir la denuncia policial. El testimonio que realice este jueves será clave para impulsar la pesquisa.

"Me callé por mucho tiempo"

El relato que la chica publicó en Facebook causa escalofríos por el nivel de violencia descripto. “15 de junio de 2025 me arruinaste, me callé por mucho tiempo, ya no más (lo nombra, V.O. sus iniciales) quiero que todos sepan quién sos, no quiero que camines tranquilo, que todos sepan que sos una abusador”, expuso en el encabezado de la publicación.

Después agregó capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con un amigo o amiga, relató que se había encontrado con el acusado en un domicilio -no precisa las circunstancias ni el lugar- donde asegura que la tuvo retenida forzándola violentamente para tener relaciones sexuales.

Los detalles que cuenta son espantosos y están cargados de crueldad, por lo que este medio los obviará y reproducirá solo lo tolerable para no re-victimizarla.

Sostuvo que le exigía que le practicara sexo oral y que la quiso acceder por la fuerza, a pesar que ella le dijo “mil veces que no” aseguró. También dijo que le infringió dolor mordiéndola en la boca y otras partes del cuerpo y que le quitó su celular para no permitirle que pidiera ayuda. Y cuando le dio sueño, para evitar que se fuera la abrazó con fuerza tirados en la cama.

"Mil veces le dije que no"

En su publicación agregó que ya no sabía como salir de ese calvario. Se culpó por aceptar a practicar determinadas situaciones, pero le aseguró al amigo confidente, que era porque se había agotado.

“Mil veces le dije que no. Pero igual seguía, hubieron (sic) momentos en los que solo lo dejaba porque ya no sabía qué hacer. Me siento culpable por decirle que no, pero igual dejarlo. Es que amigo, realmente dije tantas veces que no que ya no sabía como sacarlo”, lamentó.

La Fiscalía tiene en su poder las capturas de pantallas que ella difundió con las fotos del acusado. Primeros indicios de la incipiente investigación. No está claro aún el contexto en que sucedieron los hechos.

En una parte de su relato indica que estuvo desnuda, porque aclaró que empezó "a buscar mi ropa”, pero no sugiere que la forzó para quitársela. Su relato será clave para la pesquisa, como también el de su amigo o amiga con la que mantuvo la conversación que ventiló.