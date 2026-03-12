Balacera frente a una escuela: detienen a dos hombres tras el tiroteo en el que un chico fue herido

El chico quedó en medio de un violento intercambio de disparos entre dos vehículos en avenida Pioneros. Fue operado de urgencia y está fuera de peligro. Hay dos detenidos.

Personal policial detuvo a dos sospechosos luego de la balacera que se registró esta tarde en Bariloche. Foto: Gentileza.

El violento episodio ocurrido este jueves por la tarde en el kilómetro 6 de la avenida Pioneros de Bariloche tuvo novedades en las últimas horas: dos hombres fueron detenidos como sospechosos de haber participado del tiroteo en el que un adolescente de 13 años resultó herido mientras esperaba el colectivo al salir del colegio.

El hecho ocurrió cerca de las 18, a pocos metros del cruce con calle Nilpi. El menor, alumno de una escuela técnica de la zona, aguardaba el transporte público cuando quedó en medio de un enfrentamiento armado entre ocupantes de dos vehículos .

Durante el intercambio de disparos, una bala impactó en el abdomen del adolescente , quien fue asistido rápidamente y trasladado de urgencia a un centro de salud para recibir atención médica.

En el lugar se hizo presente la Fiscal Paolini para realizar las primeras diligencias, asegurar la zona para efectuar el levantamiento de pruebas y dar inicio a la investigación para identificar a los ocupantes de la camioneta y al responsable de los disparos.

Uno de los sospechosos se presentó ante la Policía

Tras el episodio, uno de los presuntos involucrados se presentó en una dependencia policial luego de recorrer poco más de un kilómetro.

El hombre circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok blanca, que llevaba un cuatriciclo cargado en la caja. El vehículo presentaba varios impactos de bala en la carrocería y una cubierta dañada, presuntamente como consecuencia del tiroteo.

En un primer momento, el conductor manifestó haber sido víctima de los disparos, aunque los investigadores intentan determinar si también habría participado en el intercambio de disparos.

Otro detenido tras un operativo

Minutos después, personal del Cuerpo de Investigaciones logró detener a otro sospechoso, quien habría sido ocupante del segundo vehículo involucrado en el hecho y que se había retirado del lugar tras el enfrentamiento.

De acuerdo con fuentes de la investigación, ambos detenidos serían conocidos por antecedentes en el ámbito delictivo, y se intenta establecer cómo se originó el enfrentamiento que terminó con el menor herido. Se cree que al cruzarse, decidieron abrir fuego desde los autos, ocasión en la que resultó lastimado el chico.

El estado de salud del adolescente

Desde el hospital local informaron que el chico debió ingresar a quirófano para una intervención por la herida en el abdomen. Tras la operación, los profesionales indicaron que se encuentra fuera de peligro, aunque permanece internado bajo observación.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que trabaja junto a la Policía para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo más personas involucradas en el hecho.