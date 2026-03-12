Edersa denunció penalmente a un comerciante por colgarse de la luz y lanzó una fuerte advertencia

El hombre recibió varios avisos de corte y hasta se le retiró el medidor, pero volvió a conectarse de forma irregular. Desde la empresa lanzaron una advertencia contra los ciudadanos.

La distribuidora de energía eléctrica Edersa presentó una denuncia penal contra un vecino de Balsa Las Perlas , tras identificar que el hombre se “colgó” de la luz para su comercio. La empresa radicó la denuncia por “hurto de energía ” ante la Fiscalía N°5 tras múltiples avisos de corte, suspensión del servicio y retiro del medidor, pero el hombre volvió a conectarse irregularmente.

La presentación judicial se realizó ante la Fiscalía N°5 a cargo de Guillermo César Ibáñez, a partir de que los técnicos de la empresa detectaran la conexión clandestina durante los controles realizados en comercios.

Así lo explicó Fernando Salice, el gerente comercial de Edersa, al argumentar que la situación representa un riesgo para la seguridad pública . La denuncia se radicó esta mañana por “hurto de energía”, un tipo de delito puede tener una pena de hasta dos años de prisión efectiva , de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

“No podemos permitir que nadie atente contra la seguridad pública y de las personas. Iniciaremos acciones penales contra aquellos que se cuelguen de la luz. Estamos trabajando muy fuerte contra la irregularidad, y vamos a agotar todas las instancias para que cada vez haya menos ilegalidad”, indicó Salice.

edersa cipo Desde Edersa indicaron que denunciarán penalmente a todos los que se conecten al servicio eléctrico de forma irregular.

El comerciante ya se había conectado clandestinamente

El comerciante de Balsa Las Perlas recibió múltiples avisos de corte, la empresa suspendió el servicio eléctrico del local y el hombre se conectó clandestinamente a la energía. Una maniobra que fue identificada por los trabajadores de Edersa y retiraron el medidor de la luz. Sin embargo, el hombre volvió a repetir la conexión irregular, pese a las advertencias de fraude.

“Al comerciante en cuestión se le realizaron todos los procedimientos dispuestos para estos casos en el Régimen de Suministro. Enviamos avisos de cortes, le suspendimos el servicio, se “colgó”, le sacamos el medidor, le hicimos posteriormente acciones de fraude y volvió a conectarse ilegalmente de nuestra red eléctrica”, explicó el gerente general de Edersa.

edersa cables zona rural El vecino denunciado ya había recibido los avisos de corte, suspensión del servicio y hasta le retiraron el medidor. Pero volvió a colgarse de la luz.

Salice apuntó al peligro que representa este tipo de conexiones para la seguridad de los vecinos, fundamentalmente en lugares con mucha afluencia de personas como es un local comercial. Además, las conexiones clandestinas pueden generar cortes de luz, calentamiento del tablero eléctrico y en el peor de los casos, un incendio.

El peligro de los "colgados" de la luz

“El riesgo de seguridad pública es total, y por ese lugar pasan cientos de personas de todas las edades a diario. Por eso, definimos realizar una denuncia penal y que actúe la Justicia”, resaltó el directivo.

Para respaldar la acusación, Edersa presentó el acta de actuación por hurto de energía, firmada por la autoridad policial. Además, se incorporó como pruebas, fotografías y videos que muestran la conexión clandestina detectada en el establecimiento comercial.

Edesra en Balsa Las Perlas.png Salice recordó el Plan de Acceso Seguridad a la Electricidad (PASE) para la normalización del servicio eléctrico en barrios populares. Prensa EDERSA

“No vamos a permitir que nadie se cuelgue de nuestras instalaciones de manera ilegal, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, señaló Salice.

En esa línea, recordó que Edersa lleva adelante un Plan de Acceso Seguridad a la Electricidad (PASE) en barrios populares con el objetivo de hacer obras de normalización del servicio eléctrico para batallar la irregularidad, la inseguridad y los riesgos permanentes que conllevan las conexiones clandestinas.