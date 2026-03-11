Snacks con cocaína: descubren un cargamento de 15 toneladas que tenía como destino Cipolletti

Un auto mal estacionado fue clave para identificar las cajas de comida impregnadas de droga. La sustancia ilícita provenía de Bolivia. Hay ocho detenidos.

El cargamento se descubrió durante un operativo en el barrio de Once, Buenos Aires.

Un cargamento de más de 15 toneladas de alimentos impregnados con cocaína que tenía como destino final Cipolletti , fue descubierto con un detalle singular: un auto mal estacionado . El operativo comenzó a partir de la identificación de una camioneta que provocaba la obstrucción del tránsito mientras descargaba bultos de comida.

Los agentes policiales notaron algo sospechoso en la carga, que terminó con la verificación de la presencia de clorhidrato de cocaína en cada uno de los paquetes de snacks .

El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo en el barrio porteño de Once. Los uniformados de la Policía de la Ciudad observaron a una camioneta Renault Kangoo efectuando la descarga de bultos en infracción, ya que generó una obstrucción en el tránsito. Al intervenir, el conductor explicó que se trataba de mercadería que tenía como destino el Hotel Buey , ubicado sobre avenida Rivadavia al 2900 del barrio Liniers.

Un auto mal estacionado: la clave para desbaratar la carga con droga

La situación despertó sospechas cuando los agentes revisaron algunas de las cajas. Dentro de los paquetes encontraron alimentos como chizitos, pistachos, fideos, carne enlatada y leche en polvo, pero al realizar un test rápido de narcóticos, detectaron que los productos estaban impregnados con cocaína. “Sacaban una papa disecada, le hacían la prueba de coca y daba azul”, confirmaron fuentes policiales.

Las pruebas se repitieron sobre 11 paquetes y el resultado fue el mismo. Según explicaron, los alimentos habían sido manipulados para contener la sustancia ilícita. Ese auto mal estacionado detectado por los policías derivó en más allanamientos, una causa en la que hay ocho detenidos y secuestraron más de 15 toneladas de alimentos impregnados con cocaína. Intervino la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) y el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Sebastián Ramos y la Secretaría Nº18.

alimentos drogas

La carga tenia como destino final Cipolletti

La investigación inició el martes cuando los agentes policiales detectaron la camioneta en el cruce de la avenida Rivadavia y Catamarca, cuando encontraron los 11 bultos con 62 kilos de alimentos contaminados con droga a metros de la plaza Miserere.

Además, también se tomó conocimiento que los bultos detectados en Once iban a ser trasladados esa misma noche en un micro de larga distancia. El plan era enviar el cargamento hacia Cipolletti y distribuir la sustancia ilícita desde allí.

dolares snack

Con esa información, la Justicia ordenó un allanamiento en un predio ubicado en la calle Palmar al 7200, en el barrio de Liniers. En ese lugar funcionaba un complejo con locales comerciales, depósitos y viviendas donde se almacenaba la mercadería.

En el procedimiento, los efectivos encontraron 301 bultos de alimentos contaminados con cocaína, entre snacks, papas disecadas, carne envasada y otros productos. El peso total del cargamento alcanzó los 15.200 kilogramos de mercadería impregnada con droga.

drogas snack

Siete personas detenidas

En ese mismo operativo fueron detenidos cuatro hombres y tres mujeres de nacionalidad boliviana, quienes residían en el lugar allanado. Además, se secuestraron siete teléfonos celulares, una máquina contadora de dinero, documentación relevante y 120 mil pesos en efectivo.

Los investigadores determinaron que la sustancia ilícita llegaban desde Bolivia ya contaminados con la sustancia, luego eran acopiados y preparados en Liniers antes de su traslado a Once. Desde allí, el cargamento se enviaría en micro hacia el sur del país, donde Cipolletti aparecía como el punto final de distribución. Los ocho detenidos quedaron incomunicados mientras avanzan las pericias para establecer la cantidad exacta de droga contenida en los productos.