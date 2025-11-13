Dupla de escritores cipoleños iniciaron una gira literaria y creativa por los barrios de la ciudad

Los escritores Matías Stiep y Santiago Ocampos lanzaron su propuesta "La gira de los barrios" para compartir literatura, arte y cultura por todo Cipolletti.

Dos reconocidos escritores cipoleños , los jóvenes Matías Stiep y Santiago Ocampos, se han volcado a una nueva aventura creativa y de divulgación. La de acercar la literatura a círculos cada más amplios de la población, en particular, en los sectores más alejados del centro. "La gira de los barrios" se llama su propuesta y arrancó por una biblioteca popular.

La iniciativa tuvo su primer encuentro hace unos días y el escenario lo marcó la Biblioteca Popular Escritores Patagónicos , ubicada en las 1200 Viviendas. Allí, fueron recibidos y agasajados por la responsable del establecimiento, Cecilia Rivera. También les transmitió su afecto y pasión por las letras la tallerista Aurora Feulien, referente del espacio "Te escucho a través del papel", que está destinado a la contención de preadolescentes, adolescentes y jóvenes.

En un posteo en las redes sociales, el novelista y cuentista Stiep y el poeta y prosista Ocampos manifestaron que "La gira en los barrios" es una iniciativa personal, que tiene por "objetivo acercar la literatura a nuevos públicos, miradas distintas y potenciar a los jóvenes que empiezan a escribir. Sí, como Amelia Lacuenteguy ". Lacuenteguy fue una infatigable promotora de las letras creativas y del desarrollo de la cultura en general.

ESCRITORES CIPOLEÑOS OTRA Matías Stiep, novelista y cuentista, y Santiago Ocampos, poeta y prosista, son dos escritores cipoleños que, siendo aún jóvenes, ya destacan con personalidad en el panorama literario y cultural de Cipolletti.

En su mensaje, los escritores expresaron su convencimiento de que "aunque sea incierto y nada sepamos de lo que suceda, decidimos creer en la magia de la creación literaria".

Stiep es un escritor consagrado y ha recibido premios por sus obras. Cipoleño, nacido en 1981, se ha dedicado preferentemente a la narración. En 2001, publicó su novela breve "Estrellas blancas" y en 2010 el Fondo Editorial Rionegrino editó su novela "Yo el pájaro y el cielo", que había obtenido el año anterior el primer premio en un concurso de la Secretaría de Cultura de la provincia.

Lavalle, memoria y desierto

Su tercera novela fue la obra "Lavalle o la cruel memoria", publicada por editorial Simurg, y que obtuvo en 2021 el diploma de escritura creativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Su último trabajo publicado es la colección de cuentos "El desierto en la boca", que fue galardonada con el primer premio en la Convocatoria Anual 2024 del Fondo Editorial Rionegrino (FER). Además, recibió recientemente un reconocimiento legislativo.

En tanto, Ocampos es un destacado poeta que se define a sí mismo como "escritor, periodista especializado en cultura, gestor cultural y socio del Centro de Escritores César Cipolletti". Ha publicado tres libros de poesía y ha sido distinguido por sus trabajos en distintos certámenes literarios.

Se dedica activamente, además, a la promoción y difusión de escritores regionales y a impulsar el acceso de la población a la cultura y sus diversas manifestaciones.

Dos escritores y su camino

Santiago expresó, en diálogo con LMCipolletti, que la gira barrial que han empezado como escritores se desarrollará sin vértigo y en su tiempo justo, de forma meditada y procurando que los encuentros se desarrollen de manera participativa, a la vez que esperan fomentar la apertura de ideas y las potencialidades más vastas posibles de conocimiento y entendimiento del mundo.

Enfatizó que se pondrá mucho hincapié en la labor literaria que viene desplegando su compañero de aventura en esta nueva iniciativa literaria y cultural, teniendo especialmente en cuenta el rigor creativo, la pasión y el esfuerzo imaginativo que viene demostrando Stiep en sus novelas y cuentos.

Talentos y agradecimientos

Para el lanzamiento de la propuesta de literatura y cultura en general, los escritores Stiep y Ocampos se mostraron agradecidos con el aporte de Sebastián Ortiz, Hernán Descalzo, Pascual Marrazzo, Marta Rupaileo y Ruth Osses, entre otros talentos que nunca faltan cuando se trata de ayudar.