Desopilante amenaza con navaja a la vista de todos en un supermercado

El hombre se acercó a pedir disculpas y terminó amenazado con un arma blanca en el estacionamiento del lugar.

Una imagen de la sede de La Anónima donde se produjo la amenaza.

Una grave situación tuvo lugar en el estacionamiento de una cadena de supermercados en Cipolletti . Un hombre estacionó su vehículo y rozó la motocicleta de un repartidor , cuando bajó a pedirle disculpa s y ofrecer los datos del seguro del automóvil, el motociclista reaccionó violentamente y lo amenazó con una navaja .

La violenta situación sucedió ayer por la tarde, cerca de las 19:30 horas en la sede de La Anónima ubicada en calle Esmeralda del Barrio Don Bosco . El hecho tuvo lugar cuando Carlos Pérez estacionó su automóvil en una parcela del estacionamiento de la sucursal.

"Sin querer toqué mínimamente una moto de este repartidor. Me bajo a pedir disculpas al dueño de la misma y sorprendentemente saca una navaja para amenazarme ante la vista del policía que está en dicha sucursal” explicó Pérez.

La feroz reacción del repartidor sorprendió al vecino, ya que se desarrolló ante la vista de todos, incluidos el guardia de seguridad. Inmediatamente después de la amenaza con navaja, el motociclista guardó la navaja en sus pantalones, se colocó el casco e ingresó al establecimiento.

calle esmeralda La calle La Esmeralda ubicada en el Barrio Don Bosco de la ciudad.

Durante la violenta amenaza, al ser una gran cadena de supermercados y ubicado en una zona residencial, había un importante movimiento de personas que fueron testigos del hecho. Sin embargo, ninguna reaccionó ante la amenaza o emitió algún tipo de comentario.

Además, el guardia de seguridad del establecimiento no sólo presenció la amenaza en las instalaciones del local, sino que tampoco revisó al repartidor ni requisó el arma para evitar su ingreso al supermercado.

Atónito por la situación vivida, el vecino se sorprendió ante la reacción del repartidor, la falta de seguridad que aumenta y los desacuerdos que derivan fácilmente en una situación tan brutal como la del repartidor.

“Nadie los controla? Puede andar armado por la calle un trabajador agrediendo así? Los taxistas y el guardia se desentendieron. El repartidor no estaba en sus cabales, se entiende? No es el Cipolletti que queremos” indicó Pérez.

Además, el vecino agredido indicó que no realizó la denuncia por temor a represalias.

Inseguridad en Supermercados

El 9 de agosto, un gerente de La Anónima de Plottier y un cartonero fueron sorprendidos tras llevar adelante un importante “Robo hormiga” del supermercado, con mercadería valuada en 2,5 millones de pesos. El grave hecho tiene un componente escandaloso, ya que el gerente de 36 años, es hijo de Marisa Torres San Juan, primera candidata a senadora de Desarrollo Ciudadano.

Se trata del partido con el que pretende competir Gloria Ruiz, vicegobernadora de Neuquén destituida y candidata a diputada, en las elecciones legislativas.

El hecho fue descubierto el domingo a las 13:15 cuando se identificó Una Pick Up marca Toyota Hilux, sobre el sector de carga y descarga, por lo que se procedió a la identificación de sus dos ocupantes, a quienes se le solicitó la apertura del vehículo. Al hacerlo se encontraron con la sorpresa: cajas con hormas de queso y gran cantidad de carne.