Cuánto vale el misterioso auto de lujo que revolucionó el centro de Cipolletti

Una joyita tuerca, una verdadera nave que este viernes cautivó a los vecinos que hasta le sacaban fotos, hacían bromas y especulaban sobre su posible dueño...

El auto de lujo, un Porsche Carrera 4 s dio qué hablar este viernes en el centro de Cipolletti.

Estuvo estacionado un buen rato cerca del mediodía de este viernes en Italia casi San Martín . El tiempo suficiente para causar una verdadera revolución en el centro de Cipolletti , con vecinos que lo elogiaban con admiración y hasta se tomaban fotos alrededor de este misterioso auto de lujo .

“ Uy mirá qué nave ”, se decían los estudiantes que acababan de salir de los colegios cercanos. “ Pá, uno así para mi cumple… ”, bromeó un adolescente con su progenitor. “ A ver si esta noche me sacas a pasear en uno como ese ”, también chicaneó una joven a su novio. Con sol pleno, la máquina se lucía más aún y cautivaba a todos.

Lo cierto es que durante la mañana se habló tanto del agobiante calor que no da respiros a los vecinos como del imponente vehículo, un Porsche carrera 4s .

Porsche auto de lujo El misterioso auto de lujo que estuvo estacionado en Italia y San Martín un buen rato.

Pues bien, la pregunta generalizada en la zona era ¿cuánto vale esta nave de la prestigiosa marca alemana? ¿Es solo para ricos y millonarios o algún cipoleño o cipoleña con buen pasar económico puede permitirselo?

En ese escenario, averiguamos el precio del mercado y la suma no deja de resultar impactante, “escandalosa”. Si bien cabe aclarar que el mismo varía considerablemente según el modelo, su valor de mercado tiene un piso estimado en 160 mil dólares ("un poco más barato si es muy viejo también", confiesa el dueño de una concesionaria local) y el modelo 2025 en Argentina, es decir el 0km oscila entre los 450 y 520 mil de la moneda norteamericana.

Porsche en Cipolletti Cuánto vale esta "nave espacial".

"Debe ser de un petrolero o un gitano", fueron las dos teorías que prevalecieron entre los curiosos que se acercaban al majestuoso fierro.

¡Impresionante!

Nuevo servicio web para altas de autos y transferencias

En otra información relacionada a los autos, días pasados la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro habilitó un nuevo servicio online para que las personas titulares de vehículos declaren la documentación correspondiente a altas de autos cero kilómetro y transferencias de usados realizadas en los Registros del Automotor.

Esta medida se implementa para agilizar las presentaciones y garantizar la correcta vinculación de los dominios, ya que, a partir de los cambios dispuestos a nivel nacional en el sistema registral de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), desde abril los Registros del Automotor ya no remiten automáticamente la información de inscripciones y transferencias a las administraciones tributarias provinciales.

De esta manera, el nuevo trámite facilita la presentación de la documentación entregada por el Registro del Automotor al finalizar la inscripción o transferencia, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de ese modo evitar multas.

Nuevo servicio altas y transferencias de autos Este servicio es dinámico y agiliza el trámite de altas de 0KM y transferencias de usados.

La presentación de esta documentación es obligatoria para garantizar la correcta emisión de la boleta del Impuesto Automotor, vincular el dominio al titular y evitar intereses por mora o inconvenientes en el padrón.

Por este motivo, la Agencia recuerda que cada contribuyente debe informar su alta (cero km) o transferencia mediante el nuevo servicio digital, a fin de mantener actualizados los datos del dominio y asegurar la correcta liquidación del impuesto y el acceso a la boleta de pago.

¿Qué deben hacer los contribuyentes?

Una vez finalizado el trámite en el Registro del Automotor, se debe ingresar a http://agencia.rionegro.gov.ar y seleccionar el servicio “Declarar alta o cambio de titularidad – Impuesto Automotor”, adjuntando la documentación emitida por el Registro:

-Cero kilómetro: título del vehículo, DNI del titular y constancia de CUIT/CUIL.

-Usados: informe histórico de titularidad y estado de dominio, DNI del titular y constancia de CUIT/CUIL (el título es opcional).

La información es recibida por la Agencia, que realiza la verificación y actualiza la titularidad del dominio, habilitando la boleta del Impuesto Automotor para su descarga y pago.