Llegó a su casa y lo sorprendieron ladrones: lo maniataron y le robaron un auto y una moto

Ocurrió en un barrio de dúplex de Fernández Oro. La Policía detectó que ambos rodados fueron trasladados a Neuquén. El hecho vuelve a alertar a la comunidad.

Un joven llegó a su casa de Fernández Oro, donde hace pocos días se mudó, y al ingresar se encontró con una banda de delincuente que lo redujeron y lo golpearon. Después lo maniataron y amordazaron y lo dejaron encerrado en un baño, para luego apoderarse de un auto Chevrolet Cruze y una moto marca CF Moto de 400 cc.

El atraco se registró el miércoles por la tarde en el barrio Terra de Oro , ubicado sobre la Ruta Provincial 65 , frente a la estación de servicios YPF, un plan habitacional compuesto en su mayoría por dúplex. No se había determinado aún como ingresaron los ladrones a la propiedad y si lo hicieron forzando puertas o ventanas.

La Comisaría 26 comenzó la investigación ni bien recibieron la denuncia del damnificado. La pesquisa velozmente logró una pista que los llevó hasta la capital neuquina, donde la fuerza de esa provincia también se sumó al operativo.

El dato lo aportó el sistema de cámaras de seguridad del 911 situadas en la calle Maestro Espinosa, que une Fernández Oro y Cipolletti por la zona de chacras. Puntualmente, un dispositivo captó a ambos vehículos cuando pasaban por La Falda. Luego los volvieron a tomar cuando cruzaban los puentes carreteros en dirección a la vecina ciudad.

Temor por la inseguridad

El nuevo ataque delictivo volvió a generar preocupación en la comunidad de Fernández Oro, que viene reclamando hace meses por el aumento de hechos de inseguridad. Incluso realizaron una manifestación callejera para hacer pública la queja. La noticia se propagó inmediatamente entre los grupos de whatsapp y redes sociales, donde el damnificado pidió ayuda para recuperar el auto y la moto, con fotos de los rodados.

"Estemos atentos de no dejar las puertas sin llaves... a estar alertas porque estás personas se escaparon", expresó una vecina en un mensaje, en el que indicó que la víctima del violento robo habría sufrido lastimaduras.

Recuperaron bici robada en Allen

Policías de Fernández Oro recuperaron en esa ciudad una bicicleta que había sido robada hace pocas semanas en Allen.

El operativo se llevó a cabo cuando los uniformados que realizaban patrullajes preventivos por el barrio Brisas de Oro, ubicado en la zona este del ejido urbano, observaron a un hombre que se movilizaba en un rodado rodado 29 marca Volta que manifestó actitudes sospechosas al ver a los efectivos.

Bici recuperada Oro

Por esa razón lo interceptaron y le pidieron la documentación del vehículo, pero explicó que no la tenía, dado que la había comprado de manera particular a otra persona, desconociendo otros datos.

Ante lo poco creíble de sus respuesta, procedieron al secuestro preventivo de la bicicleta para corroborar si registraba algún secuestro vigente. Y efectivamente, lograron confirmar posteriormente que había sido denunciada por delito robo el 20 de octubre último en la Comisaría 6ta de Allen. Se inició un legajo por encubrimiento intervención fiscalía y se dispuso su entrega a su propietaria.