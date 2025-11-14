Cipolletti va por el título del Federal Juvenil a Ezeiza

Este sábado se juegan las finales de Federal Juvenil y Cipolletti tendrá la definición ante Atlético Rafaela a las 10:45 en el predio Lionel Andrés Messi.

El Torneo Federal Juvenil llega a su fin y está todo listo para que este sábado el Predio Lionel Andrés Messi , en Ezeiza , reciba a las jóvenes promesas del país en una jornada que promete ser histórica para el fútbol formativo argentino.

Desde Río Negro hay un representante que va en búsqueda del premio mayor, Cipolletti irá por el título en la sub 15 ante Atlético Rafaela , en un duelo entre clubes históricos del futbol nacional. El certamen, organizado por el Consejo Federal de la AFA , reunió a clubes de distintas regiones siendo una de las apuestas más grandes del año a nivel formativo.

Tras varios meses de competencia, viajes y etapas eliminatorias, los mejores equipos del país dirán presente en un escenario que antes de definir a los campeones de la primera edición y marca un salto de calidad para esta definición. Para los jóvenes es un premio llegar al predio de los campeones del mundo .

La acción comenzará temprano, a las 9 de la mañana, con la final de la categoría Sub-13, donde se enfrentarán Unión de Santa Fe y Kimberley de Mar del Plata. A las 10:45, llegará el turno de la Sub-15, una de las categorías más competitivas del certamen y la que mayor expectativa genera en la Patagonia.

Cipolletti, liderado por el Polaco Pablo Ostapkieviwcz enfrentará a Atlético de Rafaela en un cruce que promete intensidad, dinámica y mucha emoción. El conjunto rionegrino viene de ganar una semifinal cargada de tensión por penales en La Visera y partió a Buenos Aires el jueves por la noche con la ilusión intacta y el respaldo de una firme campaña en todas las fases.

Rafaela, por su parte, llega como uno de los proyectos juveniles más fuertes del interior del país ya que tendrá otro equipo en la categoría mayor del torneo.

El cierre de la jornada será a las 12:30, cuando se dispute la final de la Sub-17 entre La Crema y la CAI de Comodoro Rivadavia, un choque que reúne tradición, y a uno de los clubes con una labor destacado en el trabajo formativo como lo es la institución chubutense. La definición promete ritmo alto y un plus emocional por tratarse de jóvenes que están a punto de dar un pase a primera.

Todas las finales podrán verse en vivo por streaming a través de los canales oficiales de AFA/CFFA, que transmitirán la jornada completa desde el predio. El streaming será fundamental para los familiares de cada jugador ya que la organización dispuso que cada delegación lleve a Ezeiza al plantel de 18 jugadores, el cuerpo técnico y dos dirigentes que serán los únicos que podrán ingresar al predio.

El plantel de Cipolletti

1 Tomas Ramírez

2 Martin Sandoval

3 Mateo León

4 Valentín Chilavo

5 Thiago Hernández (c)

6 Thiago Andrade

7 Iñaki Gatica

8 Francisco Arbanesi

9 Miguel Tribolo

10 Benjamín Fernández

11 Facundo Jaque

12 Lionel Sajama

13 Alem Retamal

14 Manuel Lafón

15 Enzo Novoa

16 Ignacio rueda

17 Massimo Ruggiero

18 Juan Villalobo

Cuerpo técnico