Cambian las reglas del reparto petrolero: más municipios recibirán regalías en Río Negro

El Gobierno provincial presentó un esquema que actualiza el sistema vigente desde 2004 e incorpora cinco nuevos municipios al reparto de regalías hidrocarburíferas.

La propuesta de las regalías fue expuesta en Viedma ante nueve intendentes de localidades productoras. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha una reforma clave que puede modificar de manera significativa cómo se reparten las regalías hidrocarburíferas entre los municipios. En un encuentro encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck en Viedma , se presentó una nueva metodología que promete actualizar un esquema vigente desde 2004 y adaptarlo a la actual realidad productiva de la provincia.

La propuesta fue expuesta ante nueve intendentes de localidades productoras y forma parte de un proceso más amplio que también incluye la revisión de los índices de coparticipación . La Secretaría de Hidrocarburos explicó que el sistema actual quedó desfasado frente al crecimiento del sector, la aparición de nuevas áreas en actividad y los cambios en la dinámica de producción.

Uno de los puntos centrales es que el volumen de producción es variable y que los límites municipales no siempre coinciden con las áreas hidrocarburíferas. Además, hay localidades que reciben impacto directo o indirecto de la actividad, pero que hasta ahora no estaban contempladas en la distribución .

image

Más municipios en el reparto

El nuevo esquema amplía el mapa de beneficiarios: se suman cinco municipios —Mainqué, Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy, Villa Regina y Chichinales— y se conforma un total de 14 localidades reconocidas como productoras. La iniciativa apunta a reconocer de manera más equitativa el impacto territorial y social que genera la actividad petrolera.

Cómo se calculará el nuevo reparto

La metodología contempla un Índice de Distribución Anual basado en dos variables técnicas:

Producción y distancia: se tendrá en cuenta la producción acumulada del año anterior y la cercanía de cada municipio a las zonas productoras, con incidencia hasta 100 kilómetros.

Pozos en ejido municipal: se ponderará la cantidad de pozos dentro de cada localidad, considerando un 70% los pozos con producción y un 30% los pozos sin producción dentro del ejido.

El objetivo es que la distribución se actualice cada año con datos oficiales y verificables, otorgando mayor transparencia y previsibilidad.

El debate recién comienza

La presentación marcó el inicio de una etapa técnica y política que continuará con el análisis detallado de información pozo por pozo y la evaluación de situaciones particulares planteadas por los intendentes.

image

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que existe la decisión política de avanzar en el corto plazo con el nuevo sistema, en un contexto donde la actividad hidrocarburífera atraviesa una etapa de expansión y redefine el mapa económico de la provincia.

La discusión no es menor: el nuevo esquema podría redistribuir millones de pesos y cambiar el equilibrio financiero entre los municipios rionegrinos.