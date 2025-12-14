Reforma laboral: ATE anunció un paro nacional y habrá un fuerte impacto en Río Negro

En la provincia, ATE busca unificar la protesta con la CTA de los Trabajadores y la CGT, por lo que la medida podría afectar de gran manera. Los detalles.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional el próximo 18 de diciembre , con una movilización central a Plaza de Mayo desde las 15, en rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional. La medida de fuerza afectará a todo Río Negro y habrá movilizaciones.

La reclamo también apunta a exigir una inmediata reapertura de paritarias para recomponer el poder adquisitivo y a rechazar la intención del Ejecutivo nacional de recortar un 10% la planta estatal.

La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo Nacional del sindicato, tras el mandato surgido del Confederal realizado el 27 de noviembre en San Luis, del que participaron las conducciones de las 191 seccionales y las 24 provincias. Además de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, ATE confirmó que en cada provincia las protestas se concentrarán frente a las Casas de Gobierno.

Las críticas de ATE al proyecto oficial

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la iniciativa y apuntó directamente a los gobernadores. “Hay que empezar a pudrírsela a los gobernadores en sus territorios. Se están pegando un tiro en el pie. La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias”, sostuvo.

En relación al contenido del proyecto ingresado al Senado, Aguiar afirmó que “es todo verso, chamuyo que con esta reforma se va a crear empleo” y consideró que se trata de “una reforma propia de regímenes autoritarios, peor aún que la que regía en dictadura”, al tiempo que aseguró que “no es compatible con el sistema democrático”.

rody aguiar ate

El dirigente también cuestionó aspectos puntuales de la iniciativa, como la extensión de las jornadas laborales y las formas de pago. “Jornadas de 12 horas y pago en especies. No podemos aceptar esta barbaridad. Lo único que tenemos para ofrecer es nuestra fuerza de trabajo y nuestra salud física y mental”, señaló. En ese sentido, advirtió que con estos cambios “los empresarios pasarán también a ser nuestros dueños, dueños de nuestras vidas”.

Para Aguiar, el proyecto va en sentido contrario a las tendencias internacionales. “Estamos yendo a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y que se pueda pagar en especies es inhumano y esclavista”, indicó, y comparó la situación con medidas adoptadas recientemente en países como México y España.

Alcance de la reforma y foco en las provincias

Desde ATE recordaron que el sindicato ya había anticipado una medida de fuerza antes de conocerse el texto definitivo del proyecto, y sostuvieron que la versión final “terminó siendo aún peor de lo previsto”. Según el gremio, la reforma afectará a todos los organismos públicos que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, ya sea de manera supletoria o total, alcanzando a más de 70.000 agentes.

Además, advirtieron que el cambio en la no presunción de vínculo laboral para quienes trabajan bajo la figura del monotributo “pretende perpetuar el fraude laboral” tanto en el Estado nacional como en las provincias y municipios.

ate aguiar rody

ATE puso el foco en los gobernadores al señalar que la mayoría de los legisladores nacionales responde a directivas de los mandatarios provinciales. En ese marco, el sindicato remarcó que en los primeros dos años de gestión de Javier Milei el mayor deterioro se dio en las provincias, por la caída de impuestos coparticipables, la baja del consumo, la reducción de transferencias no automáticas y el freno a la obra pública, un escenario que —advierten— se profundizaría si se aprueba la norma.

Cómo impactará el paro en Río Negro

En Río Negro, desde ATE adelantaron a LM Cipolletti que la modalidad de la protesta se definirá en los próximos días, con la intención de unificar la medida con la CTA de los Trabajadores y la CGT. La alternativa que toma más fuerza es la realización de movilizaciones regionales en General Roca, Bariloche y Viedma, para abarcar el Alto Valle, la zona Andina y la zona Atlántica.

El paro afectará el funcionamiento de toda la administración pública provincial, así como de los organismos nacionales y las municipalidades. Desde el sindicato adelantaron que se garantizarán guardias mínimas en hospitales, centros de atención primaria, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y en el PAMI.