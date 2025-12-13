Despiden con dolor al joven que se ahogó en el Río Negro: colecta para el viaje de su familia

Leandro de Oro, de apenas 28 años, fue hallado sin vida en las últimas horas. Sus parientes necesitan la solidaridad de todos en el peor momento.

La búsqueda de Enzo Leandro de Oro concluyó con el desenlace más doloroso. El joven de 28 años fue hallado sin vida en el río Negro , luego de seis días de rastrillajes intensos en la zona de Paso Córdoba y alrededores. Ahora, mientras en las redes lo despiden con dolor, se organizó una colecta para ayudar a su familia que viajó desde Mendoza, su ciudad natal, a la región "con lo puesto" en este duro trance que les toca transitar.

El cuerpo apareció durante la noche del viernes , ya en jurisdicción de General Roca y en un sector de difícil acceso. Recién en la madrugada lograron extraerlo del agua, tras un operativo complejo coordinado entre distintas fuerzas.

La noticia caló hondo entre quienes lo conocían: “Triste noticia, mis condolencias a su familia”, “QEPD, ya estás en los brazos del señor, besos al cielo”, son algunos de los mensajes.

Se organizó una colecta solidaria para su familia

A su vez, por las redes sociales ya se organizó una colecta solidaria para ayudar a su familia que viajó "desde Mendoza con lo puesto y necesitan dinero para los gastos del viaje y el traslado de Enzo".

El ingreso al río que le costó la vida

La búsqueda se había iniciado el domingo por la tarde, luego de que el joven se arrojara al río Negro en un sector correspondiente a la jurisdicción de la Comisaría 48 del barrio Mosconi. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, De Oro había ido al río con compañeros de trabajo con la intención de refrescarse. Tras ingresar al agua, no volvió a salir a la superficie, lo que motivó el inmediato aviso a las autoridades.

A partir de ese momento, se desplegó un intenso rastrillaje que incluyó la participación de personal de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios y, posteriormente, Prefectura Naval Argentina. Las tareas se concentraron principalmente en el margen norte del río, en el sector de Paso Córdoba, al sur de General Roca, aunque con el correr de los días el operativo se extendió a lo largo del cauce ante la posibilidad de que el cuerpo fuera arrastrado por la corriente.

Paso Cordoba cuerpo sin vida Leandro De Oro fue encontrado sin vida en el río Negro sobre Paso Córdoba. Gentileza Tania Domenicucci / ANRoca

En paralelo al despliegue en el río, la Policía había emitido un pedido de averiguación de paradero para Enzo Leandro de Oro. El joven, oriundo de Mendoza, se encontraba residiendo en la región y se desempeñaba como trabajador en un local comercial de la zona de Paso Córdoba. Sus familiares, al tomar conocimiento de la desaparición, viajaron de inmediato desde su provincia de origen y radicaron la denuncia correspondiente, sumándose al seguimiento de las tareas de búsqueda.

La peor noticia

Finalmente, el cuerpo fue hallado a una distancia estimada de unos 10 kilómetros del punto donde había desaparecido, a la altura de un barrio privado, siempre dentro del curso del río Negro. El rescate estuvo a cargo de personal de Prefectura, que participaba activamente del operativo conjunto. Una vez extraído del agua, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca, donde se realizarán las actuaciones de rigor que determine la Justicia para establecer las circunstancias del fallecimiento.

La familia de Leandro de Oro fue notificada formalmente del hallazgo y se encuentra en la ciudad acompañando el proceso. Desde el Poder Judicial se informó que los familiares están recibiendo contención y acompañamiento psicológico a través de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi), en un contexto de profundo dolor tras días de angustia e incertidumbre.

El trágico episodio vuelve a poner el foco sobre los riesgos que presenta el río Negro, especialmente en sectores no habilitados para el baño y con corrientes traicioneras. Mientras la investigación judicial avanza, la comunidad despide con pesar a un joven trabajador cuya desaparición movilizó a toda la región y mantuvo en alerta a quienes siguieron de cerca cada jornada de búsqueda.