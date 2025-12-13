Final trágico en Paso Córdoba: apareció el cuerpo del joven que se arrojó al río Negro

Tras seis días de rastrillajes, hallaron en el río Negro el cuerpo de Enzo Leandro de Oro, el joven mendocino que había desaparecido en Paso Córdoba.

Luego de seis días de búsqueda ininterrumpida, este sábado se confirmó el hallazgo del cuerpo de Enzo Leandro de Oro , el joven mendocino de 28 años que era intensamente buscado en las aguas del río Negro desde el 7 de diciembre. El desenlace puso fin a un amplio operativo que mantuvo en vilo a la comunidad del Alto Valle y movilizó a distintas fuerzas de seguridad de la región.

El cuerpo de Leandro de Oro fue encontrado en la madrugada de este sábado, alrededor de las 3:30, a varios kilómetros aguas abajo de la zona donde había sido visto por última vez . El hallazgo se produjo dentro del ejido de General Roca , hacia el este de Paso Córdoba , en un sector del cauce del río Negro de difícil acceso. Según se informó, e l cuerpo había sido localizado previamente durante la tarde del viernes, pero su extracción demandó varias horas de trabajo debido a las complejas condiciones del lugar.

La búsqueda se había iniciado el domingo por la tarde, luego de que el joven se arrojara al río Negro en un sector correspondiente a la jurisdicción de la Comisaría 48 del barrio Mosconi . De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, De Oro había ido al río con compañeros de trabajo con la intención de refrescarse . Tras ingresar al agua, no volvió a salir a la superficie , lo que motivó el inmediato aviso a las autoridades.

Leandro tenía 28 años y trabajaba en un comercio. El domingo 7 fue con un grupo de amigo a refrescarse al río, se arrojó y nunca más volvió.

A partir de ese momento, se desplegó un intenso rastrillaje que incluyó la participación de personal de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios y, posteriormente, Prefectura Naval Argentina. Las tareas se concentraron principalmente en el margen norte del río, en el sector de Paso Córdoba, al sur de General Roca, aunque con el correr de los días el operativo se extendió a lo largo del cauce ante la posibilidad de que el cuerpo fuera arrastrado por la corriente.

En paralelo al despliegue en el río, la Policía había emitido un pedido de averiguación de paradero para Enzo Leandro de Oro. El joven, oriundo de Mendoza, se encontraba residiendo en la región y se desempeñaba como trabajador en un local comercial de la zona de Paso Córdoba. Sus familiares, al tomar conocimiento de la desaparición, viajaron de inmediato desde su provincia de origen y radicaron la denuncia correspondiente, sumándose al seguimiento de las tareas de búsqueda.

Paso Cordoba cuerpo sin vida (1) La familia del joven mendocino se encuentra en la ciudad con contención psicológica según confirmó la fiscalía. Gentileza

La peor noticia

Finalmente, el cuerpo fue hallado a una distancia estimada de unos 10 kilómetros del punto donde había desaparecido, a la altura de un barrio privado, siempre dentro del curso del río Negro. El rescate estuvo a cargo de personal de Prefectura, que participaba activamente del operativo conjunto. Una vez extraído del agua, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca, donde se realizarán las actuaciones de rigor que determine la Justicia para establecer las circunstancias del fallecimiento.

La familia de Leandro de Oro fue notificada formalmente del hallazgo y se encuentra en la ciudad acompañando el proceso. Desde el Poder Judicial se informó que los familiares están recibiendo contención y acompañamiento psicológico a través de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi), en un contexto de profundo dolor tras días de angustia e incertidumbre.

El trágico episodio vuelve a poner el foco sobre los riesgos que presenta el río Negro, especialmente en sectores no habilitados para el baño y con corrientes traicioneras. Mientras la investigación judicial avanza, la comunidad despide con pesar a un joven trabajador cuya desaparición movilizó a toda la región y mantuvo en alerta a quienes siguieron de cerca cada jornada de búsqueda.