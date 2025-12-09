Buscan a un joven que se tiró al río Negro: encontraron su mochila y se inició un rastrillaje

Un amplio operativo se desplegó luego de que un joven ingresara al agua y no volviera a salir a la superficie.

El joven mendocino se tiró al río Negro en la zona de Paso Córdoba.

Un amplio rastrillaje por parte de las fuerzas de seguridad comenzó luego de que un joven se arrojara al río Negro y desapareciera de la superficie. El hecho ocurrió el pasado domingo 7 de diciembre por la tarde, en la franja que corresponde a la jurisdicción de la Comisaría 48 del barrio Mosconi.

Personal de la Policía de Río Negro y Bomberos Voluntarios trabajan llevaron a cabo un fuerte operativo, específicamente en el margen norte del río, en el sector de Paso Córdoba, al sur de General Roca.

En ese marco, la Policía emitió un pedido de averiguación de paradero para Enzo Leandro de Oro, de 28 años , un joven mendocino que actualmente se desempeñaba como trabajador en un local comercial de la zona de Paso Córdoba y que es intensamente buscado en las aguas del río Negro.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el joven había ido al río con la intención de refrescarse y, tras arrojarse al agua, no volvió a ser visto por sus compañero, quienes dieron aviso a las autoridades. Familiares ya radicaron la denuncia por desaparición.

md

Según el pedido oficial, el joven es de tez blanca, contextura delgada, ojos marrones, mide aproximadamente 1,65 metros de estatura y tiene el cabello negro y corto.

El operativo se mantiene activo en toda la franja de Paso Córdoba, incluyendo el área del puente, con la participación de efectivos policiales y Bomberos Voluntarios. Hasta el momento no se confirmó oficialmente la intervención de buzos especializados, aunque se evalúa su incorporación.

Pedido de colaboración a la comunidad

La denuncia fue radicada cerca de las 14 de hoy por una persona allegada, luego de que se tomara conocimiento del hallazgo de una mochila mediante una publicación en redes sociales. El elemento fue entregado en el Destacamento 166 y reconocido como perteneciente al joven.

Desde la Comisaría 48 de General Roca solicitaron la colaboración de la comunidad. Ante cualquier información, se puede informar al 911 o a esa unidad policial.