Atención turistas: cómo hay que cuidarse en Las Grutas del derrumbe de los acantilados

Otro desmoronamiento de rocas recordó el peligro de pasar el día de playa cerca de las rocas. Las indicaciones de Bomberos y el Municipio de San Antonio Oeste.

La caída de rocas del acantilado es una preocupación constante en Las Grutas. Qué deben hacer los turistas.

Las cuevas en las rocas que le dieron su nombre son motivo de preocupación en Las Grutas . Los derrumbes, por acción de la naturaleza y, por el crecimiento de la ciudad, son cada vez más frecuentes y los turistas que lleguen en el verano 2026 tendrán que tomar precauciones.

Los derrumbes de las rocas del acantilado generan preocupación hace años por lo que hay un análisis permanente de las zonas de riesgo y se realizan derrumbes controlados: Bomberos Voluntarios y especialistas tallan el acantilado para que no haya desprendimientos cuando hay turistas.

Esta semana, sin embargo, un nuevo derrumbe de rocas encendió las alarmas en el balneario Las Grutas, donde la temporada abrió oficialmente pero se espera el arribo masivo de turistas durante el fin de semana y en la víspera de las Fiestas de Fin de Año.

Las autoridades del Municipio de San Antonio Oeste y el cuerpo de guardavidas reiteraron la necesidad de extremar las medidas de precaución para turistas y residentes. La inestabilidad de los acantilados es un riesgo latente y un fenómeno natural de la zona, por lo que es vital tomar conciencia y respetar estrictamente las indicaciones de seguridad para evitar tragedias, plantean desde el Municipio de SAO.

Recomendaciones para turistas

Quienes planean visitar Las Grutas este verano, por su seguridad y la de su familia, deberán respetar rigurosamente estas pautas:

No acercarse a los acantilados: bajo ninguna circunstancia hay que hacer base en la playa al pie de los acantilados. Ni para buscar sombra, ni para aprovechar al máximo la playa disponible cuando sube la marea.

bajo ninguna circunstancia hay que hacer base en la playa al pie de los acantilados. Ni para buscar sombra, ni para aprovechar al máximo la playa disponible cuando sube la marea. mantener distancia al caminar por la playa: al desplazarse por la costa, hay que asegurarse de mantener siempre una distancia prudente de la base rocosa.

al desplazarse por la costa, hay que asegurarse de mantener siempre una distancia prudente de la base rocosa. no asomarse al borde: evita asomarse al borde superior de los acantilados desde la villa turística.

evita asomarse al borde superior de los acantilados desde la villa turística. respeta las indicaciones: obedecer rigurosamente los carteles de advertencia y respeta las indicaciones y delimitaciones que impongan los guardavidas y guardas ambientales en todo momento.

Las autoridades se encuentran realizando tareas preventivas de derribo controlado en sectores críticos de riesgo para mayor seguridad, pero la colaboración de cada visitante es crucial. El cumplimiento de estas recomendaciones es la mejor manera de disfrutar de la playa minimizando los riesgos.

Derrumbes controlados en Las Grutas

El monitoreo del acantilado es permanente en Las Grutas y periódicamente se realizan derrumbes controlados. En el inicio de diciembre, el cuerpo de Bomberos Voluntarios que comanda Damián Lavigne provocó derrumbes en distintos sectores de los acantilados del balneario para prevenir caída de rocas cuando haya gente.

Los bomberos realizaron un relevamiento con drones para determinar cuáles eran las zonas de mayor riesgo y elevaron un informe técnico al Concejo Deliberante y el Municipio de San Antonio Oeste. En función de la investigación de los bomberos se ordenó demoler parte del frente costero.

Como parte de las medidas preventivas para preservar el acantilado, no se utiliza maquinaria pesada sobre las rocas. Los bomberos utilizan cuerdas para colgarse sobre los sectores donde la roca puede caer y provocan el desmoronamiento con trabajo manual.