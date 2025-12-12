Las Grutas: secuestraron casi tres toneladas de carne en cinco comercios

Policía y Bromatología detectaron carne en mal estado, sin rótulo o que provenía de presunta faena clandestina. El descargo de uno de los comerciantes.

A pocos días de las Fiestas de Fin de Año , la Policía e inspectores municipales recorrieron 20 carnicerías y comercios de Las Grutas y secuestraron casi tres mil kilos de carne. Uno de los locales pertenece a Walter Sequeira, referente de la Federación Empresaria de Río Negro, quien cuestionó el operativo.

Tras los operativos, personal de la Brigada Rural e la Policía y del área e Bromatología del Municipio de San Antonio Oeste confirmaron el secuestro de distintos cortes de carne por encontrarse en mal estado, sin rótulo o provenir de presunta faena clandestina. En total, se incautaron 2800 kilos .

Walter Sequeira , dueño del supermercado "Palitos" de Las Grutas, uno de los comerciantes a los que se les secuestró carne, culpó a los organismos de control. "Hubo una reunión en San Antonio, donde estuvo la gente de Ganadería (de la Provincia), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y todos los carniceros. Dijeron que iban a hacer una auditoría en todas las carnicerías del Puerto, de San Antonio y de Las Grutas . Nos iban a explicar un montón de nuevas normativas que hay dentro de las inspecciones y cuando salieron a revisar, por ejemplo, los chorizos que se hacen en todas las carnicerías tenían que contar con rótulos, por más que tengamos la habilitación municipal. Y muchos de nosotros no teníamos".

las grutas secuestro carne

Según el dirigente de la Federación Empresaria de Río Negro no había productos en mal estado o de origen dudoso, sino desconocimiento de "nuevas normativas". Sin embargo, 15 de los locales que recorrieron los inspectores estaban en regla.

Entre las infracciones por "desconocimiento", Sequeira relató que "a los pollos vos no los podés tener en una cámara de frío, hay que dejarlos en una cámara normal. En la cámara de fiambres no podés tener verduras y por lo tanto tenés que sacarla por otro lado. En la cámara de carne tenes que hacer el descongelamiento y en todas las carnicerías que pasaron todos tenemos alguna cosa que no estaba dentro de la normativa. Todo esto fue directamente a secuestro", dijo a Noticias net.

Sequeira aseguró que en su supermercado "tenía dos lechones míos para las fiestas y me los secuestraron porque dijeron que era faena clandestina. Y así pasó en otras carnicerías donde había corderos, porque no tenían un sello de no sé qué. Los pollos que estaban adentro de los freezers también los incautaron. Si vos comprás tocino para hacer el chorizo mezcla y no tenés el rótulo del frigorífico que te lo trae, te lo secuestran".

"A mí me llevaron cajas de pollos porque estaban en una cámara de frío, no fue por problemas de vencimiento. Y los dos lechones porque los compré en forma particular. Esto es para fundir a varios. Yo estuve hablando con la gente que estuvo en el operativo, de Senasa, de la Policía y del Municipio y veo que unos dicen una cosa y el Municipio dice otra" respecto de las normas de seguridad sanitaria, se defendió.

Denuncia por venta clanestina de carne

En paralelo, precisó: "Algunos recién arrancaron y les llevaron una media res completa, así que varios van a quedar en el camino y hay que ver la venta ilegal que hay por todos lados. Hay que buscarle la alternativa a la gente de la Línea Sur que quiere vender tres o cuatro corderos, dentro de la legalidad" y sostuvo: "Hay gente que sale a criticar sin saber lo que pasó y ahora habrá que volver a vender, yo no voy a vender guanacos ni caballos".

La mención a la carne de guanaco o caballo no fue simbólica. "Vos te encontrás en Facebook o en Instagram y todo el mundo anda vendiendo guanacos y caballos, y ahí nadie intercede. Los castigados somos los que tenemos los negocios abiertos y tenemos todo a la vista de todo el mundo", se quejó el comerciante.

Toda la mercadería, cargada en dos camionetas, fue incinerada por su peligrosidad, tras lo cual, las autoridades remarcaron que este tipo de controles se intensificará durante la temporada de verano, cuando suele aumentar en forma significativa la demanda y el movimiento comercial.