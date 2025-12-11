Otra vez en una plaza: tras el asalto a una pareja, les robaron costosos teléfonos

Fueron atacados por dos delincuentes armados. Al hombre le tiraron un puntazo y lo golpearon. Escaparon pero los atraparon. Fueron imputados y quedaron en preventiva.

Las plazas, parques y otros espacios verdes de la ciudad se han convertido en escenario favorito de los delincuentes para cometer sus tropelías, sobre todo en momentos en que reina la oscuridad.

El miércoles último alrededor de las 2:20 de la madrugada una pareja que se encontraba en la plaza Ángel Maza , ubicada en el barrio Luis Piedrabuena , fue sorprendida por un dúo de malvivientes que, tras agredirlos y amenazarlos , les robaron dos costosos teléfonos marca IPhone y las llaves de un auto . Sin embargo no les resultó el golpe, porque fueron atrapados por la Policía.

En la audiencia de formulación de cargos realizada este jueves el Ministerio Público Fiscal relató que los ladrones actuaron de manera planificada y distribuyéndose tareas con el fin de sustraerles pertenencias al hombre y la mujer que atacaron.

Según denunciaron las víctimas, los acusados exhibieron un arma blanca tipo navaja pequeña para amedrentarlos y apoderarse así de dos teléfonos y las llaves del vehículo.

Le tiró un puntazo

Durante el hecho uno de los imputados intentó herir con la navaja al varón víctima mientras que el otro lo golpeó en la cabeza, para luego darse a la fuga a pie por calle Juan Domingo Perón.

La parte acusadora alegó en audiencia que existen elementos de convicción suficientes para solicitar la prisión preventiva. Entre los fundamentos, dijo que fue un hecho en flagrancia, debido a que fueron detenidos con los elementos sustraídos en su poder, y que cuentan con antecedentes penales computables. En cuento a los riesgos procesales remarcó principalmente el riesgo de fuga.

El plazo solicitado por la Fiscalía para la medida cautelar fue de un año. El juez de Garantías dio por formulado los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria y dispuso la prisión preventiva por el término solicitado. Además, informó que indicará el alojamiento en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Provincial.

Otro robo en otra plaza

Días atrás, el domingo 7 de diciembre alrededor de las 21:30 hubo un hecho similar en una plaza también del barrio Luis Piedrabuena situada a pocas cuadras de la del hecho anterior.

En esa ocasión el damnificado fue un menor de 14 años que andaba en bici y fue sorprendido por un ladrón que le pidió dinero. Como le dijo que no, el acusado habría exhibido un arma que no se pudo acreditar su aptitud para el disparo, lo amenazó con dispararle y le exigió que lo acompañe hasta un comercio cercano.

Plaza Luis Piedrabuena La plaza del barrio Luis Piedrabuena de Cipolletti, donde el ladrón sorprendió al menor de edad. Ministerio Público Fiscal

Bajo amenaza, ambos ingresaron al local. El imputado pidió una caja de vino y entregó parte del pago en dinero en efectivo y el resto lo saldó el menor a través de su cuenta de Mercado Pago, una operación que queda registrada y se erigirá como una prueba incontrastable.

Al retirarse del lugar, el hombre volvió a amenazar al adolescente para que no grite, se llevó la bicicleta y se dio a la fuga.

En el lugar del hecho intervinieron efectivos de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco quienes tomaron la denuncia radicada por la mamá del chico.

Ya había estado preso

El fiscal explicó en audiencia que el imputado cuenta con antecedentes penales computables, uno de ellos una condena a prisión efectiva por robo simple con pena agotada con declaración de reincidencia. Solicitó la prisión preventiva por el término de cuatro meses, plazo previsto para la investigación.

El defensor oficial no cuestionó el hecho ni la calificación legal. El imputado declaró y reconoció haber protagonizado el hecho, aunque negó haber tenido un arma de fuego en su poder.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva por el mismo plazo.