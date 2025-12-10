Asaltante obligó a un menor que le pagara un vino y le robó la bici

Sorprendió al chico en una plaza de Cipolletti. Bajo amenaza lo llevó hasta un negocio donde hizo que le comprara la bebida.

La plaza del barrio Luis Piedrabuena de Cipolletti, donde el ladrón sorprendió al menor de edad.

Un hombre fue acusado de amenazar con un arma a un adolescente para robarle quedó detenido en prisión preventiva hasta que lo sometan al juicio. La audiencia de formulación de cargos se hizo este miércoles, y el Ministerio Público Fisca l imputó al hombre de 37 años por el delito de robo agravado siendo responsable a título de autor.

Según relató el fiscal, el hecho ocurrió el 7 de diciembre alrededor de las 21:25 en la plaza de calles Perú y Pastor Bowdler, del barrio Luis Piedrabuena. En ese lugar se encontraba un adolescente de 14 años en su bicicleta rodado 26, cuando se acercó el imputado y le pidió dinero.

El menor le respondió de forma negativa al pedido, el acusado habría exhibido un arma que no se pudo acreditar su aptitud para el disparo, lo amenazó con dispararle y le exigió que lo acompañe hasta un comercio cercano.

La Fiscalía cipoleña le formuló cargos a la joven, acusada de apuñalar salvajemente a la ex pareja de su novio.

Bajo amenaza, ambos ingresaron al local. El imputado pidió una caja de vino y entregó parte del pago en dinero en efectivo y el resto lo saldó el menor a través de su cuenta de Mercado Pago, una operación que queda registrada y se erigirá como una prueba incontrastable.

Al retirarse del lugar, el hombre volvió a amenazar al adolescente para que no grite, se llevó la bicicleta y se dio a la fuga.

En el lugar del hecho intervinieron efectivos de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco quienes tomaron la denuncia radicada por la mamá del chico.

Ya había estado preso

El fiscal explicó en audiencia que el imputado cuenta con antecedentes penales computables, uno de ellos una condena a prisión efectiva por robo simple con pena agotada con declaración de reincidencia. Solicitó la prisión preventiva por el término de cuatro meses, plazo previsto para la investigación.

El defensor oficial no cuestionó el hecho ni la calificación legal. El imputado declaró y reconoció haber protagonizado el hecho, aunque negó haber tenido un arma de fuego en su poder.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva por el mismo plazo.