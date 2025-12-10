Video: peligro por la caída de un árbol en la Ruta 151 tras la tormenta

El hecho se registró esta tarde y el tránsito es caótico. Hubo caída de granizo en diversos sectores de Cipolletti.

Pasadas las 18, la tormenta cayó en varios puntos del Alto Valle y además de la lluvia, también hubo granizo y hasta caída de árboles. La situación más caótica fue en Ruta 151 donde el tránsito se ve interrumpido a causa de arboles que bloquean la calzada entre Contralmirante Cordero y Cinco Saltos.

El pronóstico anticipó una alerta amarilla por tormenta para Cipolletti y la región. En horas de la tarde de este martes se concretó la lluvia y también caída de granizo en nuestra ciudad que afectó a diferentes barrios, aunque no se extendió por mucho tiempo.

De acuerdo al organismo nacional, la alerta amarilla refiere a que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.

Tras el temporal de lluvia, un árbol se cayó y bloqueó la Ruta 151

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó que comenzará a ingresar, a partir de la noche del jueves, aire húmedo y más frío desde el Pacífico que provocará períodos ventosos especialmente durante las tardes en cordillera, valles, meseta y la costa. El organismo interprovincial adelantó que en montaña se prevén lluvias y algunas nevadas. Mientras que se mantendrán los períodos de viento hasta el lunes. Además, se espera un descenso de la temperatura en toda la región.

En Neuquén

En pocos minutos, la lluvia cayó en varios sectores de la capital provincial, tal como estaba anunciado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para esta tarde para el este de Neuquén y oeste de Río Negro. En territorio neuquino afectaba a Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.