Estudiantes de la UNCO presentan soluciones para ordenar el tránsito en Ruta 151 y Mariano Moreno

Dos estudiantes de Ingeniería analizaron cómo reducir las demoras y la congestión en la intersección de la ruta nacional 151 y Mariano Moreno, ingreso clave a Cipolletti. ¿De qué se trata?

La Universidad Nacional del Comahue ( UNCO ) vuelve a posar la mirada en los desafíos cotidianos que atraviesan las ciudades del Alto Valle. En este caso, la problemática del tránsito en Cipolletti será el eje central del Proyecto Integrador Profesional (PIP) que defenderán este jueves 11 de diciembre los estudiantes de Ingeniería Mariano Agustín Coria y Juan Eric Mc Kidd , en el Laboratorio del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, ubicado en el Campus Neuquén.

La iniciativa, dirigida por el ingeniero Luis Quidel, lleva por título “ Corrección del flujo vehicular de la intersección de la Ruta Nacional 151 y la calle Mariano Moreno ”, una zona identificada desde hace años como uno de los principales cuellos de botella en el ingreso y egreso a la ciudad. La defensa será abierta a la comunidad y se realizará a partir de las 18.

La intersección entre la Ruta Nacional 151 y Mariano Moreno es un punto crítico para el tránsito regional . Se trata de uno de los accesos más utilizados para ingresar a Cipolletti desde Neuquén, zona que diariamente registra congestión, demoras prolongadas y maniobras riesgosas.

Según detalla la investigación, el punto posee condiciones estructurales que limitan la fluidez vehicular y generan demoras tanto para quienes circulan de norte a sur, como para quienes toman la calle Mariano Moreno. En ese sentido, los futuros ingenieros realizaron un estudio integral que combinó simulaciones, análisis semafórico, evaluación de alternativas y proyección de crecimiento vehicular a diez años.

Dos posibles soluciones

El PIP propone una estrategia de intervención dividida en dos etapas:

Solución inmediata: Consiste en reprogramar el ciclo semafórico e incorporar señalización horizontal para giros a la derecha desde la ruta. Esta medida no requiere obra pública significativa y permitiría reducir tiempos de espera de forma casi inmediata.

Rediseño geométrico: Plantea una modificación estructural que incluye un nuevo carril exclusivo en la colectora para reemplazar el giro a la izquierda sobre la RN151. También propone una reorganización del semáforo que mejore la operatividad en el largo plazo. Según el análisis, esta opción permitiría garantizar un nivel de servicio aceptable (B), e incluso mantendría condiciones razonables dentro de una década (C).

Ruta 151 y Mariano Moreno sin semáforo 1.jpg El proyecto analizó el flujo vehicular de la zona sobre ruta 151 y Mariano Moreno para plantear posibilidades de mejoras en el tránsito. Anahí Cárdena

Colaboración institucional

Uno de los aspectos más valorados del proyecto es la articulación entre la UNCO y la Municipalidad de Cipolletti, que aportó información para validar las alternativas y evaluar los impactos sobre la circulación urbana.

Entre los puntos más relevantes del estudio se destacan:

La intersección RN151–Mariano Moreno presenta niveles de servicio inadecuados.

La propuesta de corto plazo puede implementarse sin costos significativos.

La alternativa estructural mejora seguridad y visibilidad y mantiene capacidad operativa a futuro.

Para la universidad, la presentación de este trabajo constituye una muestra del rol que pueden ejercer las instituciones educativas como productoras de conocimiento aplicado, capaz de traducirse en mejoras concretas para la región.

Como ultimas medidas de fluidez en la zona, se estableció la prohibición de estacionamiento de camiones de transporte sobre calle Mariano Moreno.

Antecedentes recientes en la zona

La última intervención vial en este sector fue implementada en 2023, cuando se incorporaron “semáforos inteligentes” que ajustan automáticamente los tiempos según la cantidad de vehículos en espera, a partir de cámaras y algoritmos de medición.

Más recientemente, el Municipio dispuso la prohibición de estacionamiento de camiones sobre Mariano Moreno —entre Ruta 151 y Rivadavia, acera sur— desde el 1° de diciembre pasado, con el objetivo de descomprimir el tránsito pesado y mejorar la circulación general.

Con la defensa de este PIP, la movilidad urbana vuelve a estar en agenda, esta vez desde la perspectiva de quienes, en pocos años, serán responsables de planificar y diseñar las rutas y accesos del futuro.