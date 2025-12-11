Tenía prohibición de acercamiento y fue a la casa de su ex, pero la tobillera lo advirtió

El dispositivo alertó que había abandonado el perímetro demarcado. La policía no lo encontró en su casa, y la ex pareja dijo que había se había ido en la suya. Quedó preso por desobediencia judicial.

El hombre tenía prohibición de acercamiento a su ex, pero desobedeció. La tobillera electrónica que le colocaron alertó que habían abandonado el área donde debía permanecer.

Un hombre que tenía prohibición de acercamiento al domicilio de su ex pareja y era controlado con una tobillera electrónica fue detenido por desobedecer la orden judicial que dispuso la medida.

El operativo se llevó a cabo el último lunes por la noche en la zona del barrio Norte de Allen , luego de que la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) informara que el dispositivo electrónico que debe llevar el sujeto para su seguimiento había registrado una salida del perímetro que le habían establecido.

Ante el aviso una patrulla de la Comisaría 33 fue hasta la vivienda de él, pero los uniformados no observaron movimientos, por lo que se dirigieron hasta la casa de la mujer que protegía la restricción judicial.

comisaria 33 allen

La víctima les dijo que el sujeto se había presentado en dos oportunidades en una moto con la intención de dialogar con ella, pero que como se negó se retiró del lugar.

Lo atraparon cuando volvía en la moto

Con esta información, los uniformados volvieron a recorrer la zona y, a pocos metros del domicilio del sospechoso, a quien lograron interceptar cuando regresaba en una moto. Allí se procedió a su demora por la desobediencia judicial, y lo trasladaron a la unidad policial junto con el rodado.

Ya en la comisaría se confirmó que el hombre se encuentra bajo pautas de conducta judiciales en el marco de una causa por desobediencia y violación de domicilio. Minutos más tarde, personal del Juzgado de Ejecución Penal dispuso que el detenido permanezca alojado en la dependencia hasta la audiencia de revisión.

Megaoperativo policial en Allen

Personal de las Comisarías 6° y 33° de Allen realizó la mañana del último miércoles varios allanamientos en un complejo habitacional de esa ciudad, en el marco de una investigación por abuso de armas.

La orden judicial estuvo centrada en el secuestro de armas, municiones y una bicicleta rodado 29 negra. En la vivienda principal se encontraron municiones calibre 38 y vainas servidas en el exterior.

Las distintas dependencias del predio fueron revisadas. En una de ellas se detectó una planta compatible con cannabis y, en otra, un frasco con sustancia blanca compacta.

Megaoperativo Allen Dic25 2

En un depósito se halló la bicicleta buscada junto a una bolsa con municiones. En la dependencia donde residía el investigado se secuestraron envoltorios con sustancia blanca, una balanza de precisión, un posnet, dinero en efectivo de baja denominación, además de tres vainas servidas y un cartucho completo.

El Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar, secuestró la totalidad de las municiones y documentó fotográficamente la bicicleta. Se dio intervención a la Justicia Federal, que dispuso el inicio de actuaciones por infracción a la Ley N° 23.737 y el emplazamiento de las personas vinculadas.