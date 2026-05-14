Buscaban una camioneta robada en Neuquén y apareció estacionada en Cipolletti: qué descubrieron

El vehículo había sido denunciado como robado y fue hallado por policías rionegrinos durante un operativo conjunto entre ambas provincias.

Personal de la Comisaría 4ta intervino en el secuestro del rodado.

Una camioneta denunciada como robada en la ciudad de Neuquén fue recuperada este miércoles en Cipolletti tras un operativo coordinado entre fuerzas policiales de Río Negro y Neuquén.

El vehículo apareció estacionado sobre calle Rubén Darío y fue detectado cerca de las 14 por personal del Cuerpo de Investigación Judicial cipoleño.

Según se informó, el Suboficial Mayor Osvaldo Sánchez fue quien logró localizar en primera instancia la camioneta sustraída, que había sido denunciada en calle Río Trocomán de Neuquén .

Tras el hallazgo, se activó un procedimiento conjunto para asegurar el vehículo y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

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Intervino Criminalística y la Fiscalía

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría 4° de Cipolletti y del Departamento de Sustracción de Automotores de Neuquén.

Además, trabajó el Gabinete Criminalístico y tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas de rigor para avanzar con las pericias.

Qué pasará con el vehículo

Luego de las actuaciones en el lugar y con autorización del propietario damnificado, la Justicia ordenó realizar el trabajo pericial correspondiente antes de concretar la restitución de la camioneta.

El caso sigue bajo investigación para determinar cómo llegó el vehículo hasta Cipolletti y si hubo más personas involucradas en el robo.

Recuperan una camioneta robada en Neuquén: funcionaba para delivery de drogas en Roca

Un procedimiento policial que incluyó una persecución policial, secuestro de sustancias ilícitas, el desmantelamiento de un delivery de drogas y la recuperación de una camioneta robada en Neuquén tuvo lugar ayer por la tarde en General Roca. El episodio comenzó cuando los agentes identificaron una Citroën Berlingo que se movilizaba sin chapa patente.

El procedimiento comenzó cerca de las 17 horas, cuando los agentes de la Comisaría N°47 realizaban tareas de prevención en el barrio Alta Barda de General Roca. Los uniformados observaron una Berlingo circulando a alta velocidad por la zona de la calle Petunias y Félix Heredia, el rodado llamó la atención de los agentes porque no tenía colocada la chapa patente trasera.

La situación se volvió más tensa cuando el conductor notó la presencia policial y comenzó a escaparse a alta velocidad por las calles del barrio J.J. Gómez. Ante esa maniobra, los uniformaron iniciaron una persecución rápidamente utilizando las sirenas para detener la marcha del conductor prófugo.

Tras una persecución que se extendió varias cuadras, el móvil policial logró interceptar la camioneta y detener al conductor. Los efectivos identificaron a un hombre de 33 años, domiciliado en el barrio Belgrano y realizaron una inspección preventiva en el interior del rodado.

Durante la revisión de la camioneta, los agentes descubrieron una bolsa negra con 23 envoltorios con una sustancia de color blanco. A raíz de ese hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía Federal y se convocó al personal especializado de Toxicomanía.

Una vez que llegó el personal de Toxicomanía, los especialistas confirmaron que se trataba de 44 gramos de cocaína fraccionados en pequeñas bolsas tipo “bagullo” usualmente utilizada para la comercialización de estupefacientes.