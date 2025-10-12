Detuvieron a un delivery de droga en General Roca

Los sospechosos fueron identificados al realizar una maniobra en "U" en su motocicleta. Secuestraron 22 envoltorios con cocaína.

Un operativo preventivo de la Policía de Río Negro permitió la detención de dos hombres que circulaban como delivery de droga en General Roca . El hecho se registró a las 4.00 horas de la madrugada en el Barrio Alfonsina Storni , donde se incautaron 22 envoltorios de clorhidrato de cocaína .

El procedimiento comenzó cuando efectivos de la Comisaría Nº21 realizaban un recorrido preventivo por la calle Santa Cruz. En la esquina con Arturo Pratt, observaron que los sospechosos, a bordo de una motocicleta tipo chopera, realizaron un giro en “U” al advertir la presencia policial.

Los agentes interceptaron rápidamente a los hombres y procedieron a un cacheo. Durante la revisión, los sospechosos ofrecieron explicaciones contradictorias y confusas sobre su conducción, lo que reforzó la sospecha de traslado de sustancias ilícitas.

El hallazgo de 22 envoltorios con sustancias ilícitas

Dentro de la mochila negra que llevaba uno de los ocupantes, los efectivos encontraron una bolsa de nylon con 22 envoltorios que contenían una sustancia blanca presuntamente clorhidrato de cocaína. La evidencia fue filmada y asegurada para las diligencias correspondientes.

droga Fotografía gentileza: ANRoca.

El operativo motivó la intervención de los efectivos policiales de la Comisaría Nº21, la Justicia Federal y personal de Tránsito Municipal ya que se comprobó que la motocicleta no contaba con la documentación correspondiente, por lo que se procedió al secuestro del rodado.

La vuelta en "U" que delató al delivery

El Área de Atención Inicial de la Fiscalía Federal intervino de inmediato, que procedió al secuestro de la droga y el inicio de un legajo judicial por infracción a la Ley 23.737. Uno de los involucrados, de 20 años, fue notificado en calidad de imputado.

Según fuentes policiales, la rápida intervención permitió evitar que los sospechosos continuaran con la distribución de la droga a domicilio en diferentes sectores de la ciudad. La maniobra evasiva en “U” fue clave para alertar a los efectivos sobre el comportamiento sospechoso de los ocupantes. Tras asegurar la droga y la notificación judicial, los jóvenes quedaron bajo investigación.

El impresionante operativo policial desarticuló una banda narco y detuvo a dos hermanos en Villa Regina

Una importante operación policial se llevó adelante en la mañana del jueves, donde personal de la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este concretó seis allanamientos simultáneos que derivaron en el secuestro de más de un kilo de cocaína y medio kilo de marihuana, junto a dinero en efectivo, balanzas digitales y teléfonos celulares.

El valor total de la droga incautada supera los 35 millones de pesos, según estimaciones oficiales.

Los procedimientos se desarrollaron desde las 7:30 en los barrios San Martín, Belgrano y Pretto de Villa Regina, con apoyo de efectivos de General Roca y Allen. La magnitud del despliegue sorprendió a los vecinos, que observaron la llegada de móviles policiales y grupos especiales que aseguraron los domicilios mientras los perros adiestrados rastreaban los escondites de la droga.

Meses de investigación y vigilancia

La investigación no comenzó esta semana. Desde hace meses, los movimientos en algunas esquinas habían despertado sospechas: autos que llegaban, paraban unos segundos y se retiraban, y jóvenes que entraban y salían de una misma casa a cualquier hora.

Con esas pistas, el personal de Toxicomanía del Alto Valle Este inició un trabajo de seguimiento que incluyó registros fílmicos, fotografías y testimonios.

El material reunido permitió reconstruir el circuito completo de la red: desde quién traía la cocaína hasta quién la fraccionaba y la ofrecía al menudeo en diferentes barriadas populares.

Allanamientos y resultados

A primera hora del jueves, los equipos policiales irrumpieron de manera simultánea en los seis domicilios identificados. En minutos, se aseguraron los inmuebles y comenzó la búsqueda de estupefacientes.

El resultado fue contundente: se secuestraron más de un kilo de cocaína compacta y fraccionada lista para la venta, medio kilo de marihuana desmenuzada, dinero en efectivo producto de las ventas recientes, y elementos de fraccionamiento.

Los domicilios intervenidos funcionaban como verdaderos kioscos de droga, donde —según los investigadores— había un flujo constante de compradores durante todo el día.

Comisarí 35 Regina A primera hora del jueves 9 de octubre, los equipos policiales irrumpieron de manera simultánea en los seis domicilios identificados. En minutos, se aseguraron los inmuebles y comenzó la búsqueda de estupefacientes. Policía Río Negro

Detenidos y continuidad de la causa

Siete personas quedaron vinculadas a la causa. Dos de ellas —una mujer de 46 años y un hombre de 31— fueron detenidas como presuntos líderes de la organización. Según la investigación, ambos controlaban los puntos de venta y decidían las zonas de distribución.

Los otros cinco sospechosos quedaron imputados, aunque permanecen en libertad mientras avanza la causa.

La Policía no descarta nuevas detenciones, ya que las pesquisas continúan para determinar si existía un proveedor que abastecía a toda la red.