Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 5.900 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras esperamos el último sorteo de Quini 6 , te compartimos los resultados de su edición 3312, realizado este miércoles 8 de octubre de 2025, puso en juego más de 5.200 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.400 millones de pesos . Salieron los números 34, 12, 13, 14, 40, 23 . En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 690 millones de pesos . Salieron los números 15, 37, 21, 42, 27 y 45. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.700 millones de pesos y salieron los números 21, 25, 16, 24, 45 y 34. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 243 millones de pesos y los números favorecidos fueron 18, 13, 43, 00, 25 y 17. Hubo 28 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 20 millones de pesos.

