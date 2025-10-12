Casi la mata a puñaladas porque no le gustó como la miraba, y seguirá en libertad

El ataque ocurrió el año pasado luego de un cumpleaños. La agresora, que al igual que la víctima tenían 18 años, admitió su culpa y fue condenada a prisión en suspenso.

La joven admitió que apuñaló a la víctima y fue condenada a prisión en suspenso. La causa se tramitó en los tribunales de Cipolletti.

Una joven que por poco asesina a puñaladas a otra chica a la salida de una fiesta que se realizó en un predio recreativo de Cipolletti fue condenada a tres años de prisión en suspenso , lo que le permitirá continuar en libertad . La pena se consensuó en un juicio abreviado en el que la acusada, identificada como Milagros Benditti, admitió haber cometido el hecho . El acuerdo incluyó también el cumplimiento de pautas de comportamiento por el mismo lapso de tiempo.

El ataque se produjo la madrugada del 27 de octubre del año pasado, alrededor de las 6:30, cuando la víctima junto a un grupo de personas se retiraba de un cumpleaños que se celebró en un salón ubicado en la zona norte de la ciudad , en proximidades del barrio Anai Mapu .

En ese momento se acercó la agresora y “ luego de reprocharle la forma en que la miraba” , describió la fiscal Eugenia Vallejos en la acusación, le dio dos puntazos : uno en el abdomen y el otro en la espalda , en la parte del omóplato.

Los puntazos le causaron lesiones gravísimas

Las puñaladas le causaron “lesiones de carácter gravísimas en región ilíaca izquierda, en el espacio intercostal izquierdo y en la región escapular derecha”, sostuvo un informe pericial del médico forense. Como consecuencia, sufrió la “extirpación del vaso (sanguíneo), lo que le ocasionó un debilitamiento permanente en las funciones inmunológicas y hematopoyéticas”.

Benditti fue detenida esa misma noche e imputada por el delito de “lesiones gravísimas”. Había quedado en libertad, aunque le colocaron una tobillera de seguimiento satelital para monitorearla, entre otras medidas cautelares.

Mientras que la víctima fue trasladada a la clínica Juan XXIII de General Roca, donde permaneció internada varios días en estado de coma inducido por medicamentos, hasta que logró reponerse.

El incidente causó una gran conmoción por el grado de violencia y la corta edad de las protagonistas. Ambas tenían solo 18 años al momento de los hechos y vivían a poca distancia, ya que una residía en el barrio Anai Mapu y la otra en La Alameda, un asentamiento vecino.

La hipótesis sobre el motivo del ataque

El móvil también sorprendió, porque según los datos recabados por los investigadores todo se habría desatado por el amor de un muchacho.

Según esta hipótesis, una de ellas habría tenido una relación sentimental con el joven, y la otra en ese momento habría estado de novia con él. Ambas habían coincidido en la celebración de un conocido en común e inevitablemente se tuvieron que encontrar. Cuando se habían alojado unos metros la interceptó y la apuñaló.

Horas después del sangriento episodio se produjeron incidentes entre las familias de las jóvenes. El comisario Diego Ramos, que entonces era el jefe de la Comisaría 45, indicó que debieron pedir la intervención del grupo COER -Cuerpo Operativo Especial y Rescate- porque se había desatado un enfrentamiento que se fue descontrolando y los efectivos propios se habían visto desbordados.

E.C.P TRIBUNALES (2).JPG Estefania Petrella

Los hechos sucedieron cuando varios familiares de la acusada se presentaron en la casa de la víctima y la comenzaron a apedrear. Allí salieron los moradores y todo se desmadró. Debieron dejar una consigna para apaciguar los ánimos.

Acuerdo de partes

La causa llegó a la instancia de juicio y semanas atrás la fiscal Vallejos y el defensor Oficial Rodrigo Martínez comunicaron que habían consensuado abreviar el juicio y condenar a la imputada a tres años de prisión en suspenso y pautas de conducta por el mismo lapso. Entre ellas le ordenaron la prohibición de acercamiento.

La propuesta contó con el consentimiento de la víctima y también fue aceptada por la imputada, por lo que quedó establecido que admitía su culpabilidad.

Mientras que el juez Guillermo Baquero Lazcano decidió avalar el acuerdo y destacó las evidencias que acreditaron el hecho -entre ellos testigos presenciales del ataque- y su autora, como también su propia confesión.