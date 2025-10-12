Publicaciones ofensivas en redes sociales siguen provocando conflictos entre vecinos

Una mujer hizo la denuncia por un posteo realizado por un hombre, quien manifestó en su descargo que respondió a un posteo. Les ordenaron a ambos evitar confrontaciones.

Un comentario realizado en Facebook desató un conflicto en el que debió intervenir la Justicia de Paz rionegrina . La denuncia la realizó una mujer que dijo haber sido “objeto de expresiones públicas en redes sociales” y acusó a un hombre identificado con las siglas VJE. Afirmó que las publicaciones “ menosprecian su función de trabajo y condición de género”, faltas previstas por el Código Contravencional provincial y la Ley Nacional 26485, de Protección Integral a las Mujeres, además de tratados internacionales.

La causa fue girada al Juzgado de Paz de Sierra Grande , cuya titular Carola Suárez mantuvo una audiencia remota con la denunciante, quien ratificó lo dicho pero además expresó su preocupación “por la exposición pública en redes” , por lo que solicitó “respeto y empatía hacia las personas con discapacidad y la comunidad educativa a la que pertenezco”.

Mientras que el acusado también fue convocado para que brinde su descargo , y solo reconoció “haber respondido a una publicación en Facebook”.

Juzgado de Paz Sierra Grande .jpg La causa por Bullying se tramitó en el Juzgado de Paz de Sierra Grande. Archivo

Suárez indicó en su dictamen que si bien se presumía su inocencia respecto de la imputación contravencional (expresiones discriminatorias), correspondía adoptar medidas preventivas de carácter “no punitivo” orientadas a evitar la reiteración de conductas que puedan configurar “violencia simbólica o discriminatoria”.

En este marco, la magistrada ordenó la prohibición de contacto directo o indirecto entre los involucrados, ya sea por medios personales, telefónicos, electrónicos o a través de terceros.

Tampoco deberán realizar manifestaciones públicas en redes sociales que aludan al conflicto entre las partes.

Las medidas tendrán un plazo de 90 días. Les advirtieron que en caso de detectar algún incumplimiento les impondrán las sanciones establecidas en el Código Contravencional, que puede ser en este caso multa o arresto.

La jueza también instruyó a la Comisaría 13 de la localidad del este provincial que “registre y supervise el cumplimiento de las medidas ordenadas, debiendo informar de inmediato cualquier incumplimiento”.

Otro caso en la misma ciudad

En agosto último hubo un caso conflicto similar en la misma localidad rionegrina que también tuvo intervención de la Justicia de Paz. En ese caso una mujer denunció del mismo a otra por una publicación que realizó en redes sociales. Sostuvo que fue una agresión que la expuso a un “peligro concreto de lesiones y hacia la integridad de su seguridad”, por lo que ante el temor tuvo que colocar cámaras de video vigilancia.

Agregó que como es docente, el incidente ”afecta su función, ya que se utilizó un medio masivo de difusión”.

La jueza Suárez tras analizar el contenido de su declaración, convocó a la acusada para que brindara su versión. La mujer no desmintió los cargos que le achacaban. Por el contrario, declaró que “reaccionó de esa manera” (por la publicación) porque “está cansada que esta persona (por la denunciante) moleste a su amigo”.

facebook.jpg La víctima fue amenazada y hostigada por Facebook.

Para frenar las rispideces la magistrada dispuso una serie de medidas cautelares por el término de 90 días que ambas deberán cumplir.

Por empezar, tienen prohibido ejercer cualquier acto de violencia o intimidación, incluyendo contactos verbales, telefónicos, digitales o por redes sociales, ya sea en forma directa o indirecta. La medida incluye mensajes verbales, telefónicos, digitales de terceras personas, familiares o allegados, así como la difusión de cualquier comentario, referencia o publicación relativa a los hechos o a la personas.

También les impuso la prohibición de acercamiento mutuo, tanto en sus domicilios, lugar de trabajo o de permanencia habitual a una distancia no menor a los 200 metros.