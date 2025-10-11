Estallo la polémica por el trapito pervertido de Cipolletti: volvió a la esquina y los vecinos se pelean

Días pasados fue detenido por masturbarse a la vista de todos. Acabó detenido pero ya está en la calle. Caliente debate en redes sociales.

En cada esquina céntrica o al menos en la mayoría hay un trapito en Cipolletti.

El trapito que días pasados fue detenido por la policía el miércoles acusado de haberse masturbado a la vista de todo el mundo en un terreno baldío del barrio Almirante Brown de Cipolletti vuelve a quedar en el centro de la polémica .

Es que tras el escándalo, este sábado fue visto por una vecina limpiando vidrios de los autos en la tradicional esquina de Alem y Brentana como si nada hubiera sucedido. La indignada vecina lo denunció en redes sociales y se armó un caliente debate público entre quienes lo destrozan y los que lo entienden por su contexto social o, al menos, intentan ponerse en su lugar. ¿Vos de qué lado estás?

Cabe recordar que el insólito incidente se produjo alrededor de las 21.30 del miércoles en un baldío ubicado en la calle Perú casi La Esmeralda.

Masturbador 2 El trapito detenido por policías de la Comisaría 32. Lo acusaron de masturbarse en la vía pública. No lo pudieron imputar por exhibiciones obscenas y quedó libre. Ya volvió a la esquina. Gentileza

El aviso lo hizo una mujer que pasó por el lugar y advirtió al sujeto con los pantalones bajos mientras tomaba una cerveza. Trascendió que, enfurecida, lo increpó y hasta le tiró piedras.

Cuando llegaron los efectivos de la Comisaría 32 se encontraron con el acusado y la vecina, quien pedía a gritos que lo apresaran, lo que finalmente ocurrió. "Mirá si pasaba mi hija y lo veía", expresó entre otras cosas.

Trasladado a la Unidad policial del barrio La Paz, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, desde donde se inició una causa por el delito de “exhibiciones obscenas”. Paralelamente la mujer hizo la denuncia en la misma dependencia.

Fuentes de la Fiscalía informaron que el sospechoso el jueves recuperó la libertad. Explicaron que no pudieron avanzar con la formulación de cargos porque no pudieron acreditar la existencia del dolo, es decir que no lograron comprobar que su intención era que lo vieran.

Esquina trapitos WEB02.jpg Otro trapito de nuestra ciudad.

Se pudo saber que el hombre está en situación de calle y pasaría sus noches en el descampado donde fue encontrado. Habitualmente suele ser visto en el semáforo de la esquina de Perú y La Esmeralda, donde suele ofrecer sus servicios como trapito. Es conocidos por comerciantes del sector.

Este sábado se habría mudado a Alem y Brentana y allí fue descubierto por una vecina que desató un picante debate.

Distintas posturas en un debate caliente y polémico

-“La droga les esta quemando las neuronas. Póngase más firme con eso y se termina estos problemas. Cada vez más pibes y pibas perdida en la mierda esa”. (Stefi)

-“Dejénlo laburar al fisura, loco, que lo joden” (NeGro).

-“A este muchacho habría q tratar de ayudarlo primero, asistirlo, pero no económicamente, eso después. Por ahí capaz lo salvan. Yo me lo cruzo siempre y no se ve que sea malo. Tratar de repararlo y después sí, hablen mal de él. Y veo que mucha gente lo quiere ver preso, cosa que no los moleste. Se creen señores de la ciudad, aparte él está en la vía pública, no está en la casa de nadie jodiéndolos” (Claudio).

-“En Naciones Unidas al 800, hay un señor limpiando vidrios (intenso por cierto), no entiende un NO. Yo conduzco moto y se empeña con el retrovisor, que lo hace mover, y definitivamente, no entiende un NO!! y realmente a mí por ejemplo me molesta muchísimo (Ali)

-“Lo que más preocupa acá es que el chabón toma y hace exposición de sus partes al público, no se imagina si lo llega a ver algún niño? O si pueden pasar a mayores y llegue actuar agresivo estando chupado y drogado…” (Victoria)

- “Qué barbaridades leo. Algunos de ellos están enfermos por la droga que circula como si nada en Río Negro y nadie se está haciendo cargo de su situación. Otros, solo quieren llevar el pan a su casa para no ir a buscar comida al basural. Los invito a ése lugar, verán familias enteras buscando comida para sus hijos. Cómo se nota que no han visto a una madre, sacudir las patas de pollo mordidas por otros y sirviendo arriba de un cartón a sus hijos” (Gloria)

- ¿En situación de calle esta? En situación de cajón debería. (Martín)

- Viven a unas cuadras de mi casa. Se falopean en cualquier esquina y se te meten por la ventanilla. Son un peligro. (Yani)

-Re pesados son dejen laburar no tienen otra cosa que hacer que escarchar a un pobre que se la busca para comer (Tomás).