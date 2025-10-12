Dos borrachos se pelearon a piñas en la calle: qué castigo recibieron

El conflicto se produjo en una localidad rionegrina y tuvieron que intervenir vecinos para calmarlos y también la policía. Los acusaron de cometer una contravención.

Dos hombres en estado de ebriedad se agarraron a piñas en plena vía pública de Luis Beltrán , la localidad del Valle Medio rionegrino, una falta contemplada en el Código Contravencional provincial.

El incidente ocurrió el domingo 14 de septiembre último en la esquina de las calles Sargento Cabral y Domingo French, a metros del edificio del Instituto de Formación Docente Continua.

La trifulca fue grande , porque tuvieron que intervenir otras personas para calmarlos y hasta tuvo que acudir una patrulla de policías. Uno de los peleadores sufrió golpes en la cara con una herida en una de las cejas, por lo que requirió atención médica en el hospital, donde le aplicaron puntos de sutura. Además se mostró hostil con los uniformados y no quería parar el conflicto.

Falta contravencional

Ambos quedaron involucrados en una causa contravencional tipificada en el Código como “Agresiones en la vía pública” (Artículo 40), que prevé penas que van desde la amonestación, prohibición de acudir a determinados lugares, trabajos comunitarios, multa a arresto.

Por el tenor del hecho el expediente elevado para su trámite al Juzgado de Paz local, desde donde convocaron a los dos hombres a prestar declaración testimonial. De los relatos escuchados se determinó que efectivamente “existió una pelea entre ambas partes” y que “se encontraban alcoholizados”.

Se confluyó que “si bien existen diferencias” no se pudieron precisar los motivos de la discrepancia, salvo que “hubo una actitud agresiva y provocadora de ambas partes que no solo requirió la intervención de personal policial sino la intervención de terceros”.

Comisaría 19 Luis Beltrán Efectivos de la Comisaría de Luis Beltrán tuvieron que intervenir en la pelea protagonizada por dos hombres borrachos.

Por esa razón las autoridades del juzgado resolvieron sancionar a los protagonistas de la pelea “como propósito evitar futuras infracciones y que tomen conciencia de la gravedad de su falta cometida, para ellos, y la comunidad en general”.

El castigo fue una Amonestación a cada uno de ellos. Se trata de una medida que consiste en la “exhortación formulada al contraventor, con miras a evitar futuras infracciones y para hacerle notar la gravedad de su falta, la turbación que ella importa para la coexistencia pacífica de la comunidad y las consecuencias negativas para sí, su entorno afectivo, su familia y la sociedad en general”.

El alcohol como estimulador de conflictos

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas y drogas suelen motivar el estallido de conflictos con agresiones físicas y personas lesionadas. En Cipolletti los casos más resonantes se han producido en la zona céntrica, donde se ubican los bares y boliches bailables. Enfrentamientos violentos se han conocido gracias a videos tomados por vecinos y cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a muchachos y chicas, en su mayoría totalmente borrachos, que se enredan en piñas y patadas a la vista de todo el mundo.

Policías de la Comisaría 4ta han intervenido en numerosas ocasiones, aunque en otras oportunidades los hechos se suceden sin la presencia de uniformados. Un caso grave ocurrió en abril de 2022, cuando fueron a separar una pelea que se desató en la plaza San Martín y uno de los policías hirió a un joven de un balazo en el pecho. Estuvo varios días internado en estado grave, hasta que se pudo recuperar.

El suboficial fue condenado en un juicio abreviado en el que admitió su culpa a tres años de prisión en suspenso (no fue preso), más la inhabilitación especial por el doble de ese tiempo para desempeñarse en la fuerza y una reparación económica de 100 mil pesos, lo que no impedía a la víctima avanzar en el reclamo civil.